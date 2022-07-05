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台積電年薪200萬「離職率仍高」！員工嘆：每天都要拜拜

▲台積電新人離職率高達17.6%創新高。就有內部員工直言，新人經驗不夠，若遇到狀況真的是等死。（圖／記者顏真真攝）
▲台積電新人離職率高達17.6%創新高。就有內部員工直言，新人經驗不夠，若遇到狀況真的是等死。（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-05 18:39:09

台積電（TSMC）日前公布最新永續報告，指出去年全體員工離職率為6.8%、新人離職率更高達17.6%，不僅創下近5年新高，離職率更高於兩個國際半導體大廠三星（Samsung）和英特爾（Intel），消息曝光後，立刻掀起網友熱議，並質疑為何200萬的年薪卻留不住新人呢？結果意外釣出內部員工現身說法，更自爆壓力大到每天上班前都要去拜拜。

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網路論壇PTT，一名網友轉貼台積電去年離職率高達6.8%、新人離職率高達17.6%的消息，好奇詢問「碩士新人第一年保底200w，這樣還要離職是多草莓？有沒有gg仔要出來說明一下？」

對此，一名台積電內部員工就回文，並推測離職的主因「產線仔居多吧，尤其是設備！」他解釋，新人設備三個月跟值，半年就要獨立夜班，但才短短三個月，完全無法應付各種狀況，不僅夜班問不到人，就算問到了，一邊聽取教學一邊操作也是膽戰心驚，直呼「新人經驗還不夠，遇到沒碰過的真的就是等死」

▲（圖／NOWnews資料照片）
▲有台積電員工分享自身經驗，還一度壓力大到每天上班前都要去拜拜，每個禮拜日晚上都在憂鬱。（示意圖／NOWnews資料照片）
另外，該名員工更以自身故事分享，「我CMP（化學機械平坦化，半導體製程中一項技術）已經算是四大製程已經不太賽的了，我也覺得很硬。」更透露，他當初剛值大夜那段時間，「真的是每天上班前都去拜拜，祈求今天值班手機他Ｘ的最好給我安分點」，種種原因導致他長期下來，每個周日晚上都在憂鬱。

最後，他也提醒要去台積電的朋友，「如果你真的沒甚麼專業，對職涯沒想法，給的錢待滿三年也是200起跳，但真的要撐住就是了，GG產線你用不太到甚麼專業，就是要細心不要出錯，然後抗壓力強，沒了！」

貼文曝光後，許多同行也產生共鳴，紛紛感嘆「我當年，三個月獨值大夜…」「當你做輪班就等於把人生賣給公司了」、「壓力一層壓一層，壓到最下面每個都像殺父仇人~」「有的被噴完現場就泛淚惹」、「上班不能用自己手機，公司電腦上網有限制，正常人受不了，更別說穿全套進Lab的，錢難賺」。（編輯：詹鎰睿）

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