台積電年薪200萬「離職率仍高」！員工嘆：每天都要拜拜

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對此，一名台積電內部員工就回文，並推測離職的主因「產線仔居多吧，尤其是設備！」他解釋，新人設備三個月跟值，半年就要獨立夜班，但才短短三個月，完全無法應付各種狀況，不僅夜班問不到人，就算問到了，一邊聽取教學一邊操作也是膽戰心驚，直呼「新人經驗還不夠，遇到沒碰過的真的就是等死」。
另外，該名員工更以自身故事分享，「我CMP（化學機械平坦化，半導體製程中一項技術）已經算是四大製程已經不太賽的了，我也覺得很硬。」更透露，他當初剛值大夜那段時間，「真的是每天上班前都去拜拜，祈求今天值班手機他Ｘ的最好給我安分點」，種種原因導致他長期下來，每個周日晚上都在憂鬱。
最後，他也提醒要去台積電的朋友，「如果你真的沒甚麼專業，對職涯沒想法，給的錢待滿三年也是200起跳，但真的要撐住就是了，GG產線你用不太到甚麼專業，就是要細心不要出錯，然後抗壓力強，沒了！」。
貼文曝光後，許多同行也產生共鳴，紛紛感嘆「我當年，三個月獨值大夜…」「當你做輪班就等於把人生賣給公司了」、「壓力一層壓一層，壓到最下面每個都像殺父仇人~」「有的被噴完現場就泛淚惹」、「上班不能用自己手機，公司電腦上網有限制，正常人受不了，更別說穿全套進Lab的，錢難賺」。（編輯：詹鎰睿）