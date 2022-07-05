外送哥闖平交道！他見「最高罰緩」芭比Q了：全都在等他
全台外送風氣盛行，卻也出現不少行車糾紛，其中，不熟路況而違規的外送員也佔了一定的比例。近日，就有網友拍下一張外送員誤闖平交道的可怕照片，更指出外送員當下還想要往前衝，最後直接卡住動彈不得，照片瘋傳後更有同行搖頭狂嘆，「這罰緩…2個月都白跑了」。
臉書社團「爆廢公社公開版」，一名網友PO文分享照片表示「下班回家的路上，看到這種狀況，火車就已經在響了還想要衝，結果知道自己衝不了，擋在中間，導致火車也不敢走！大家就為了等你一個人～不要出來害人好嗎～」可以看到這名熊貓外送員直接卡在平交道裡面，最後在鐵道員的幫助下才順利脫困，也讓所有網友們看到傻眼。
貼文也迅速被瘋傳至「爆料公社」、「外送員的奇聞怪事」同樣掀起大家討論，紛紛斥責「為了一單少少錢這樣跑我也佩服了，好好愛自己的生命很難嗎？」「這個檢舉下去，應該可以給其他人一個警惕」、「感謝您為國家提供九萬元的贊助！」「9萬加吊駕照，看來只能用腳踏車了」。
更有外送員不忍直呼「夥伴…如果這個被開，你1、2個月都白跑了…」「這2個月還賺不回來吧⋯⋯而且之後還不能跑了，真的是巴比Q了」、「這個應該是邊騎車邊聽歌，沒在看」。據《道路交通管理處罰條例》規定，若在鐵路平交道上，迴車、超車、臨停等違規事實，將面臨1萬5000元以上至9萬元的罰鍰，並吊扣駕照1年。（編輯：詹鎰睿）