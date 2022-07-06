吳夢夢、娃娃輸了！台灣第一女優票選「最強純愛系」摘后
日前AV女優吳夢夢及娃娃為了爭奪誰是「台灣第一女優」的稱號，兩人之間鬧得沸沸揚揚，對此，亞洲交友創作平台SWAG就在上月底舉辦了為期3天的票選活動，想選出誰才是真正的「華語第一女優」，未料調查結果第一名並非吳夢夢或娃娃，而是被網友稱「台灣最強純愛系女優」、「真童顏巨乳」的潔妮摘下后冠。
SWAG平台昨（5）日公佈了「華語第一女優」的票選結果，總共有21位女優參與票選活動，讓網友們投出心目中的第一名女神到底是誰，調查結果顯示，最受歡迎的10大女優，從第10名到第4名分別為沐沐、黎兒、灣灣、娃娃、菲菲、琳琳及麻豆傳媒最強新人的蘇暢。
第三名是曾被 AV達人一劍浣春秋封為「最美主播」的媛媛，第二名為被封為「暗黑版華燈初上」、IG有30萬人追蹤的貝拉拿下，而后冠則由被網友稱「台灣最強純愛系女優」、「真童顏巨乳」的潔妮摘下，勇奪華語圈第一屆AV影后。
另外吳夢夢及娃娃分別在此次票選中獲得第13名及第7名，聲量最高的遺珠為「暗黑楊丞琳」孟若羽還有「維納斯酒窩」邦妮，此次票選活動時間雖短，卻仍有近萬名海內外網友為屬意女優投票，據了解，共有9000多名網友參與，每人可投3票。
若以男女性別觀點來分析評分標準，男性較重視女優的身材，更勝於長相，女性則是較注重女優的外貌，撇除外在條件來看，男性重視作品題材的多元性，像是出演尺度等，女性則看重女優在鏡頭上的表現。（編輯：賴禹妡）