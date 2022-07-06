國道塞車兇手曝光！警PO「一張照片」萬人讚翻：有夠舒壓
非上下班顛峰時段卻仍在塞車？其中最大元兇就是佔用內車道的慢速車，根據國道公路警察局公開分享，一張開給龜速車主的罰單，意外引發萬名網友關注及討論，更有苦主紛紛喊話「要重罰」，希望警方加強取締，慢速車佔用內車道的違規狀況。
根據國道公路警察局貼文分享「內線開76真是森77」，並表示該車主在僅有兩車道的國道路段，明明前面沒車卻龜速行駛，最低速限100km／hr卻僅開76km／hr，讓警方傻眼怒斥「後面被你堵到天荒地老，不取締對得起大家嗎？」並且文末再次提醒駕駛們，「國道攝影師天天都上工，沒事不要龜內線，跟上車流保持安全車距」。
慢速車遭開罰的貼文引發萬名網友點讚，嗨喊「看到這張罰單整個心情豁然開朗」、「看到這種罰單都莫名感動，眼淚都滴下來了」、「龜速佔用車道造成堵塞，害大家都要切換車道超車導致增加車禍的危險性，罰的好」、「抓慢速車一定比抓超速 ，業績好很多，又得民心，一舉數得」。
不少苦主則分享，「一堆像這種路隊長，內線從來都不是超車道，外線才是超車道」、「龜速就算了，閃燈、鳴響喇叭無動於衷，靠近一點又側錄後方逼車」、「一個月上國道4-6次，幾乎每次都碰到這種鳥車，內線開80幾，要超他車就突然能開到120」、「我還碰過龜車原本很慢的開在外側，忽然哪根筋不對勁，居然穿過中線開到內側（重點是他依舊龜速前進），大概是瘋了吧」。（編輯：鍾怡婷）