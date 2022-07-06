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職場聽到秒抓狂！「＠」正確唸法曝　網驚：不是小老鼠嗎

▲「＠」是大家在使用Email時會使用到的符號。（示意圖／取自unsplash）
▲「＠」是大家在使用Email時會使用到的符號。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 14:10:22

「＠」是大家在使用Email時會使用到的符號，因此相當熟悉，不過你都是怎麼稱呼他的呢？就有一名網友抱怨，他聽到客戶都稱＠為小老鼠，讓他差點抓狂，認為正確唸法應是At，貼文曝光後立即引起熱議，不少網友直言：「國小就這樣教了」、「小老鼠很可愛啊，我可以接受」。  

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該名網友今（6）日在PTT貼文，他以「到底是誰把＠唸成小老鼠？」為題，表示剛剛有個客戶報email，唸到一半居然講「小老鼠」，讓他聽到差點抓狂，「到底是誰教大家唸小老鼠？真是禍害遺千年」，也好奇問大家：「你各位什麼時候，第一次聽到這種奇怪唸法？有沒有卦？」 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友抱怨，他聽到客戶都稱＠為小老鼠，讓他差點抓狂。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友紛紛留言，「唸at啊」、「欸特」、「就at啊」、「之前唸at還被回問號」、「阿不就at」、「笑死一堆人不知道是at」、「我唸at有人聽不懂，以後就只說小老鼠了」、「因為@原文是rat老鼠，歐美人唸at因為他們不喜歡老鼠，台灣人喜歡黃金鼠那種所以@唸小老鼠」。 

不過，不少台人也相當不以為然，「二十年前的廣告都唸成小老鼠」、「國小就這樣教了」、「小老鼠很可愛啊，我可以接受」、「30年前，我們報email就是叫小老鼠」、「小老鼠還好吧，我還聽過有人講小老虎的」、「我工作講電話留email，也都講小老鼠」。（編輯：賴禹妡） 

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