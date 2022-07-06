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黃嘉千認「用謊言經營婚姻」！痛揭致命傷：一點也不快樂

▲黃嘉千和加拿大籍老公夏克立有著16年的異國婚姻，日常總是帶給眾人幸福的形象，但今（6）日卻爆出婚變，且由黃嘉千主動提告，讓各界相當震撼。（圖／NOWnews資料照）
▲黃嘉千和加拿大籍老公夏克立有著16年的異國婚姻，日常總是帶給眾人幸福的形象，但今（6）日卻爆出婚變，且由黃嘉千主動提告，讓各界相當震撼。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 15:02:46

黃嘉千和加拿大籍老公夏克立有著16年的異國婚姻，日常總是帶給眾人幸福的形象，但今（6）日卻爆出婚變，且由黃嘉千主動提告，讓各界相當震撼；不過回顧過往，其實黃嘉千在2019年參與的一場活動對話中就曾透露，婚姻當時就已出現諸多問題，自己甚至是「用謊言在經營」，後續雖然透過很多管道嘗試修復，但最終仍以悲劇收場。

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黃嘉千過去曾參與「愛在檳城生命分享音樂會」提及，和夏克立的婚姻受各界稱羨，但她在婚姻裡非常害怕「衝突」「不和諧」，她坦言「我不懂得怎麼溝通，所以我用謊言來經營我的婚姻」，雖然是善意的謊言，但在夏克立眼裡，就是撒謊，黃嘉千表示，其實自己一直都有這樣的問題，但起初她並無自覺。

黃嘉千也針對謊言舉例，「就好像女生去買衣服，老公問多少錢，女生回2000，但其實是1萬，好像很多女生這樣做齁，但對於我老公來講是非常嚴重的事」；但又因為自己不會溝通，所以會選擇迴避對方的種種問題，久而久之婚姻情形每況愈下，黃嘉千甚至直言「我的婚姻都是假象，我一點也不快樂」

▲（圖／翻攝自臉書「Georgetown Baptist Church」直播）
▲黃嘉千曾在活動對話中，坦言婚姻出現問題，甚至是「用謊言在經營」。（圖／翻攝自臉書「Georgetown Baptist Church」直播）
為了挽回這段婚姻，當時的黃嘉千選擇回到教會，尋求信仰的協助、找課程學習與老公相處，甚至聽從聖經指示做到「順服」，只要「老公說什麼我就做什麼」，不過這樣的方法卻反而讓黃嘉千感到委屈，就算滿肚子火也無從釋放，只能憋在心中衍生更多的不快樂，外出還要戴上面具，向世人謊稱自己很幸福。

黃嘉千接著說道，當初在挽回婚姻的過程中，她已經用盡全力，直到完全沒有辦法後，她向上帝下跪痛哭表示自己「不要再裝了，想要坦白一切」，此時她彷彿看見神在安慰自己，甚至看見老公也在哭，黃嘉千才意識到，其實自己一直用這些謊言在傷害夏克立。

經過這次的痛徹心扉，黃嘉千明顯感覺到夏克立的態度轉變，婚姻狀況也稍稍好轉，她將這一切歸功於信仰；後來兩人雖然還是會吵架，但自己也已經學會溝通、道歉，讓這段關係得以繼續延續。怎料看似已經好轉的婚姻，在經過幾年的努力後，如今仍選擇終結，讓各界都感到錯愕。（編輯：張志浩）

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