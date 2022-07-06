黃嘉千認「用謊言經營婚姻」！痛揭致命傷：一點也不快樂

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃嘉千也針對謊言舉例，「就好像女生去買衣服，老公問多少錢，女生回2000，但其實是1萬，好像很多女生這樣做齁，但對於我老公來講是非常嚴重的事」；但又因為自己不會溝通，所以會選擇迴避對方的種種問題，久而久之婚姻情形每況愈下，黃嘉千甚至直言「我的婚姻都是假象，我一點也不快樂」。
為了挽回這段婚姻，當時的黃嘉千選擇回到教會，尋求信仰的協助、找課程學習與老公相處，甚至聽從聖經指示做到「順服」，只要「老公說什麼我就做什麼」，不過這樣的方法卻反而讓黃嘉千感到委屈，就算滿肚子火也無從釋放，只能憋在心中衍生更多的不快樂，外出還要戴上面具，向世人謊稱自己很幸福。
黃嘉千接著說道，當初在挽回婚姻的過程中，她已經用盡全力，直到完全沒有辦法後，她向上帝下跪痛哭表示自己「不要再裝了，想要坦白一切」，此時她彷彿看見神在安慰自己，甚至看見老公也在哭，黃嘉千才意識到，其實自己一直用這些謊言在傷害夏克立。
經過這次的痛徹心扉，黃嘉千明顯感覺到夏克立的態度轉變，婚姻狀況也稍稍好轉，她將這一切歸功於信仰；後來兩人雖然還是會吵架，但自己也已經學會溝通、道歉，讓這段關係得以繼續延續。怎料看似已經好轉的婚姻，在經過幾年的努力後，如今仍選擇終結，讓各界都感到錯愕。（編輯：張志浩）