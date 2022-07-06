騎機車不給小孩戴安全帽！危險畫面流出 1亮點遭網轟爆
台灣有機車王國之稱，往往一到尖峰時刻，路上就會塞爆車潮，因此道路的設計、騎士的駕駛道德格外重要，遵守交通規則更是所有用路人都該保有的觀念，以免一時貪圖方便，就觸法傷及他人，不過近日就有民眾分享，他在路上撞見一名媽媽在騎車時的誇張行為，貼文引發熱議。
一名網友讚臉書社團「路上觀察學院」發文表示，「可憐的妹妹，手機都有帽子，但妳沒有」，並在文中附上照片，圖中可見，一名媽媽正在騎車等待紅燈，前方腳踏墊上站著一個「未帶安全帽」的女孩，女孩甚至在車上認真注視著眼前的手機，不過諷刺的是，裝設在機車龍頭上的手機架都額外安裝了一頂小安全帽，女孩頭部卻毫無保護。
照片一出短時間就掀起熱議，網友紛紛批評，「超危險！一旦緊急煞車，小孩就變成大人的安全氣囊了」、「手機比小孩重要嗎？不要這小孩了是不是」、「看到這種不給小孩戴安全帽的大人真的很無言」、「遇過很多不戴安全帽的小孩，看了真的捏把冷汗」、「父母的危機意識在哪」、「這圖片太諷刺了，有沒有一點良心」、「希望媽媽看到這篇，外人都比媽媽著急」。
事實上，根據我國「道路交通管理處罰條例 」訂定，「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰」；「道路交通安全規則」也明確指出，「配帶時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線」。（編輯：張志浩）