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餐點等半天還沒來！外送員自爆「原因」惹眾怒：有夠自私

▲一名網友分享，她預定的餐點遲遲未送達家中，心急之下關心外送員狀況，怎料對方的回覆令眾多網友感到相當傻眼。（示意圖／取自pixbay）
▲一名網友分享，她預定的餐點遲遲未送達家中，心急之下關心外送員狀況，怎料對方的回覆令眾多網友感到相當傻眼。（示意圖／取自pixbay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 17:39:54

外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，但由於餐點需要經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息或電話溝通，因此時常產生誤會導致衝突，近日一名網友就分享，她預定的餐點遲遲未送達家中，心急之下關心外送員狀況，怎料對方的回覆令眾多網友感到相當傻眼。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」發文提及，近日透過外送平台訂購午餐，她在上午11點下單後，系統顯示預計11點半會送達，怎料11點33分時仍未收到，於是傳訊詢問外送員和便當的狀況，怎料對方竟回覆「我的機車在充電，沒有電不能外送，機車也需要充電」；原PO透露，最後餐點送達已超過12點，但該外送員甚至連一句不好意思都沒說，令她感受極差。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲外送員告知顧客，自己的機車在充電無法儘速送餐，點燃眾多網友怒火。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛留言聲援「不能送怎麼不送回店家？轉給其他司機送呀」、「沒電不可能騎一半才發現」、「機車沒電就不要接單啊，這是基本的吧」、「這個外送員很自私，明知沒電幹嘛還要上線？送到客人手上好吃都變難吃了」；此外，也有人給予建議「直接按問題回報，退錢處理」、「就給他負評申訴吧」、「這樣可以直接取消訂單，平台方面還會給你一張折扣券」。

不過也有人出面緩頰「有些電動車是用充電的沒錯...不是所有電動車都是GOGORO，但外送員真的不適合用這種電動車，有可能他接單騎到一半就沒電啦」、「之前我晚上11點多車電量剩20％，送過夾單都是在山裡的，我騎車去取餐的地方根本沒有換電站」。（編輯：張志浩）

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