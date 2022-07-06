冷氣不夠涼？達人對室外機做「2動作」：提高效率又省電
夏天到了，氣溫不斷攀升，只開電風扇不夠涼，但有時開冷氣也發現不夠冷，因此日本就有一位達人分享兩招小訣竅，不僅可以讓冷氣變得更清涼，還能更省電！
影音帳號@sakaedk本身是一名住在東京都江東區的電器達人，他經常在網路分享各種家電用品的生活小知識。有鑑於現在的夏天氣溫越來越高，用電量不斷攀升，因此他開始教導大家如何有效節電。這天他分享一段影片，最近遇見許多人表示開了冷氣卻不夠冷，後來發現是因為冷氣室外機的影響，許多人都忘記室外機經常積滿灰塵，這時開冷氣效能當然不夠好，因此他表示這時可以用刷子，「以上往下」的方式輕輕地刷掉室外機背面網子上的灰塵，不一定要清到一塵不染，也不要左右亂刷，否則可能會傷害到室外機。
另外他也表示，雖然室外機的設計本來就是可以忍受風吹雨打以及日曬，但是可以在每天中午太陽正大、氣溫最熱的時候，對室外機的機身與周圍灑水，但不必刻意拿水管沖洗以免傷到內部零件，這樣不但能讓室外機透過淋水後降溫，還能提升冷氣運作的效率，讓室內更加清涼也能節省電力。
網友們看了影片後都紛紛留言：「長知識了」、「完全沒注意到室外機，真的該清潔了」、「是很有用的生活常識呢」、「謝謝你的通俗易懂的解釋」、「感謝提供的有用信息」。（編輯：陳珮瑜）