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冷氣不夠涼？達人對室外機做「2動作」：提高效率又省電

▲日本一名電器達人教大家如何清理冷氣室外機，提高效率又能省電的訣竅。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲日本一名電器達人教大家如何清理冷氣室外機，提高效率又能省電的訣竅。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 18:30:53

夏天到了，氣溫不斷攀升，只開電風扇不夠涼，但有時開冷氣也發現不夠冷，因此日本就有一位達人分享兩招小訣竅，不僅可以讓冷氣變得更清涼，還能更省電！

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影音帳號@sakaedk本身是一名住在東京都江東區的電器達人，他經常在網路分享各種家電用品的生活小知識。有鑑於現在的夏天氣溫越來越高，用電量不斷攀升，因此他開始教導大家如何有效節電。這天他分享一段影片，最近遇見許多人表示開了冷氣卻不夠冷，後來發現是因為冷氣室外機的影響，許多人都忘記室外機經常積滿灰塵，這時開冷氣效能當然不夠好，因此他表示這時可以用刷子，「以上往下」的方式輕輕地刷掉室外機背面網子上的灰塵，不一定要清到一塵不染，也不要左右亂刷，否則可能會傷害到室外機。

▲日本一名電器達人分享，想要讓冷氣更有效率，就一定要記得清潔室外機。（圖／TikTok帳號sakaedk）
▲日本一名電器達人分享，想要讓冷氣更有效率，就一定要記得清潔室外機。（圖／TikTok帳號sakaedk）
▲他表示室外機的網子常常會堆積許多灰塵或是動物的毛髮，如果不清理就會影響冷氣運作的效能。（圖／TikTok帳號sakaedk）
▲他表示室外機的網子常常會堆積許多灰塵或是動物的毛髮，如果不清理就會影響冷氣運作的效能。（圖／TikTok帳號sakaedk）
另外他也表示，雖然室外機的設計本來就是可以忍受風吹雨打以及日曬，但是可以在每天中午太陽正大、氣溫最熱的時候，對室外機的機身與周圍灑水，但不必刻意拿水管沖洗以免傷到內部零件，這樣不但能讓室外機透過淋水後降溫，還能提升冷氣運作的效率，讓室內更加清涼也能節省電力。

▲他表示正確的清理方式，是拿刷子由上往下、輕輕地刷去室外機背面濾網上的灰塵即可。（圖／TikTok帳號sakaedk）
▲他表示正確的清理方式，是拿刷子由上往下、輕輕地刷去室外機背面濾網上的灰塵即可。（圖／TikTok帳號sakaedk）
▲還可以在中午正熱時，在室外機身與周圍灑水，幫助機器降溫，不僅能提升運作效率，還可以讓主機不因為過熱而更耗電。（圖／TikTok帳號sakaedk）
▲還可以在中午正熱時，在室外機身與周圍灑水，幫助機器降溫，不僅能提升運作效率，還可以讓主機不因為過熱而更耗電。（圖／TikTok帳號sakaedk）
網友們看了影片後都紛紛留言：「長知識了」、「完全沒注意到室外機，真的該清潔了」、「是很有用的生活常識呢」、「謝謝你的通俗易懂的解釋」、「感謝提供的有用信息」。（編輯：陳珮瑜）

@sakaedk電力が逼迫してます。効率良くエアコンを使う為に室外機を見て欲しいのです。これでピーク時に1時間でも節電に繋がります。#ためになるtiktok #知識ハウツー部門

♬ オリジナル楽曲 - 沼澤栄一@沼ちゃん亀戸の電気屋 - 沼澤栄一@沼ちゃん亀戸の電気屋

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