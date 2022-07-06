俄國「偽麥當勞」出包！漢堡發霉包昆蟲腳　網喊大崩潰

自從俄烏戰爭爆發以來，許多國際企業紛紛出走俄羅斯，而速食業龍頭麥當勞也在5月出走俄羅斯市場，隨後俄國富豪戈沃爾Alexander Govor買下麥當勞850間分店並改名為「Tasty and that's it」，不過接手沒幾個月，日前就傳出餐點品質出問題，不僅漢堡發霉，甚至還有昆蟲的腳，讓許多俄國民眾都崩潰了！
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根據外媒報導，「Tasty and that's it」在6月重新開幕之後，雖然首席執行長帕羅耶夫Oleg Paroev曾經強調會提供客人一如以往（麥當勞時期）的食品品質與服務，但是近日網路上卻爆出越來越多客訴，表示Tasty and that's it竟然賣給客人發霉的漢堡，或是吃到一半發現漢堡裡頭出現昆蟲的腳，以及提供過期起司甚至常常漏掉提供醬料包等等，還嫌棄與過去麥當勞的薯條相比，Tasty and that's it的薯條簡直就是「可悲」。
不僅如此，連俄羅斯反對派的女政治家克塞尼亞·索布恰克 Ksenia Sobchak，也曾經為此在自己的社群平台上表示：「看來Tasty and that's it在品質控管方面，完全無法符合麥當勞的標準，今天至少有三起客訴，其中兩個投訴者還是我的支持者」、「Tasty and that's it的管理者，搞清楚你們不是要來毒害人民啊！」