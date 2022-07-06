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俄國「偽麥當勞」出包！漢堡發霉包昆蟲腳　網喊大崩潰

▲麥當勞撤出俄羅斯後，接手的Tasty and that's it竟出現販售發霉漢堡給客人的離譜事件。（圖／翻攝自east12west news）
▲麥當勞撤出俄羅斯後，接手的Tasty and that's it竟出現販售發霉漢堡給客人的離譜事件。（圖／翻攝自east12west news）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 20:43:03

自從俄烏戰爭爆發以來，許多國際企業紛紛出走俄羅斯，而速食業龍頭麥當勞也在5月出走俄羅斯市場，隨後俄國富豪戈沃爾Alexander Govor買下麥當勞850間分店並改名為「Tasty and that's it」，不過接手沒幾個月，日前就傳出餐點品質出問題，不僅漢堡發霉，甚至還有昆蟲的腳，讓許多俄國民眾都崩潰了！

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▲麥當勞原先在俄羅斯的分店，全改由當地企業接手，logo也改成「1個漢堡加2跟薯條」。（圖／取自塔斯社）
▲麥當勞原先在俄羅斯的分店，全改由當地企業接手，logo也改成「1個漢堡加2跟薯條」。（圖／取自塔斯社）
根據外媒報導，「Tasty and that's it」在6月重新開幕之後，雖然首席執行長帕羅耶夫Oleg Paroev曾經強調會提供客人一如以往（麥當勞時期）的食品品質與服務，但是近日網路上卻爆出越來越多客訴，表示Tasty and that's it竟然賣給客人發霉的漢堡，或是吃到一半發現漢堡裡頭出現昆蟲的腳，以及提供過期起司甚至常常漏掉提供醬料包等等，還嫌棄與過去麥當勞的薯條相比，Tasty and that's it的薯條簡直就是「可悲」。

▲近日不少俄羅斯民眾買到發霉的漢堡。（圖／翻攝自east12west news）
▲近日不少俄羅斯民眾買到發霉的漢堡。（圖／翻攝自east12west news）
▲甚至漢堡內還有昆蟲的腳。（圖／翻攝自east12west news）
▲甚至漢堡內還有昆蟲的腳。（圖／翻攝自east12west news）
不僅如此，連俄羅斯反對派的女政治家克塞尼亞·索布恰克 Ksenia Sobchak，也曾經為此在自己的社群平台上表示：「看來Tasty and that's it在品質控管方面，完全無法符合麥當勞的標準，今天至少有三起客訴，其中兩個投訴者還是我的支持者」、「Tasty and that's it的管理者，搞清楚你們不是要來毒害人民啊！」

而消息一曝光，許多俄羅斯網友紛紛回應：「想念賣麥當勞了」、「我今天又吃到發霉的漢堡了」、「偽麥當勞一點都不好吃」、「看到昆蟲腳真的要吐了」、「麥當勞真的不是隨便就能被取代的」、「這應是獨家限定商品吧」、「目標和現實總是有差別的」。（編輯：陳珮瑜）

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