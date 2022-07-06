試用期沒過遭資遣！老闆突遞「一張紙」 內行秒懂：別收
新員工歷經面試等流程進入公司只是挑戰的開始，後續如何把握機會發揮所長，才是能否升遷、加薪的關鍵，若是表現不如預期遭公司資遣，恐怕還會影響後續職涯，而一名網友則分享，她老闆以試用期沒過為由準備將她資遣，不過卻又建議她填寫「自願離職」聲明，貼文引發討論。
原PO在Dcard發文表示，「畢業後到人生第一間工作的地方，但待了5個月左右，沒通過部門內部的考核，所以上司要資遣我，他讓我選擇要領資遣費還是自願離職」，老闆對原PO解釋，自願離職的話，以後新公司打電話來問，會說是因為個人原因，不會提及原PO試用期沒表現好的狀況。
原PO接著說道「我還沒考慮好是否要提自願離職，因為照公司規章算了一下，資遣費可能有6000元，且還不確定未來會不會走相同性質的工作」，對此她事先準備了「資遣費什麼時候會收到」、「本月工作的這幾天薪水什麼時候發」等問題，並尋求網友們的建議。
貼文一出掀起熱議，網友紛紛回應「肯定是拿資遣費，老闆沒這麼閒打去前公司問」、「很少有公司找人會特地打到前公司問的，別讓他唬了」、「當然是選拿遣散費！不要被威脅了，通常不會打電話問，你很擔心履歷不要寫這家就好」、「非自願離職其實很好用，可以到就業服務站申請失業給付」、「這就是一些公司的小套路，就為了省那些錢」、「直接等資遣找下家吧，通常在資遣費跟著薪資一起或開支票，之後就把自己當新鮮人在找新的工作就好了」。（編輯：張志浩）