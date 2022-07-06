COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

試用期沒過遭資遣！老闆突遞「一張紙」　內行秒懂：別收

▲一名網友分享，她老闆以試用期沒過為由準備將她資遣，不過卻又建議她填寫「自願離職」聲明，貼文引發討論。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友分享，她老闆以試用期沒過為由準備將她資遣，不過卻又建議她填寫「自願離職」聲明，貼文引發討論。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 21:23:25

新員工歷經面試等流程進入公司只是挑戰的開始，後續如何把握機會發揮所長，才是能否升遷、加薪的關鍵，若是表現不如預期遭公司資遣，恐怕還會影響後續職涯，而一名網友則分享，她老闆以試用期沒過為由準備將她資遣，不過卻又建議她填寫「自願離職」聲明，貼文引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard發文表示，「畢業後到人生第一間工作的地方，但待了5個月左右，沒通過部門內部的考核，所以上司要資遣我，他讓我選擇要領資遣費還是自願離職」，老闆對原PO解釋，自願離職的話，以後新公司打電話來問，會說是因為個人原因，不會提及原PO試用期沒表現好的狀況。

▲網友擔心頻繁換工作會導致履歷表不好看，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲老闆解釋，選擇自願離職的話，以後新公司打電話來問，會說是因為個人原因，不會提及原PO試用期沒表現好的狀況。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
原PO接著說道「我還沒考慮好是否要提自願離職，因為照公司規章算了一下，資遣費可能有6000元，且還不確定未來會不會走相同性質的工作」，對此她事先準備了「資遣費什麼時候會收到」、「本月工作的這幾天薪水什麼時候發」等問題，並尋求網友們的建議。

貼文一出掀起熱議，網友紛紛回應「肯定是拿資遣費，老闆沒這麼閒打去前公司問」、「很少有公司找人會特地打到前公司問的，別讓他唬了」、「當然是選拿遣散費！不要被威脅了，通常不會打電話問，你很擔心履歷不要寫這家就好」、「非自願離職其實很好用，可以到就業服務站申請失業給付」、「這就是一些公司的小套路，就為了省那些錢」、「直接等資遣找下家吧，通常在資遣費跟著薪資一起或開支票，之後就把自己當新鮮人在找新的工作就好了」。（編輯：張志浩）

台大畢業考上公職！他曝「現況」超後悔：薪水還比外送少

月薪3萬領8年！30歲OL崩潰：該離職嗎　過來人點「關鍵」

科技業「輪班12小時做11年」！爆肝男光榮畢業　原因哭了

當保全輕鬆又爽賺？同行吐「背後辛酸」　超大工作量曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀