公園樹上掛「詭異道具」？真實用途曝 眾人秒懂：很貼心
許多人在下班後或者假日的休閒時光，都會到公園運動、散心，且台灣各地處處都有公園林立，對有需求的民眾相當友善，不過你在公園活動時，是否曾發現過一些特殊的公共設施呢？一名網友就分享，他某次意外發現樹上掛有某種「特殊道具」，且許多棵樹上都有，好奇其用途，貼文引發討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「為什麼每棵樹上都掛著這個？」並附上照片，圖中可見，原PO身處於某公園內，值得注意的是，該公園的許多樹身上，都被打上鐵釘，並掛上有帶有空洞的鏟子，由於當地並未有告示牌設立表明用途，因而上網發問。
話題一拋出，不少網友立刻認出其功能「清除狗大便用」、「讓人幫寵物鏟屎的，這樣蠻貼心的」、「給鏟屎官用的，你可能沒養寵比較不知道」、「服務溜狗的人」、「蠻多人會遛完就離開，這可能也能促使人清理吧」；不過針對此設計，也有另一派網友認為「這是要自動自發，這樣釘在樹上很難看」、「好可憐的樹，竟然用鐵釘」，「不需要傷害這些樹吧」。
事實上，我國「廢棄物清理法」有明確規定，家畜或家禽在道路或其他公共場所便溺者，由所有人或管理人清除，飼主若不清理的話，將可以處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰，民眾一定要多加注意。（編輯：張志浩）