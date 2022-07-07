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學霸曬27年前准考證！聯考「1科目」六年級抖爆：是夢魘

▲一名學霸網友翻出過去的聯考准考證，還提到那是「一試定終身的年代」。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲一名學霸網友翻出過去的聯考准考證，還提到那是「一試定終身的年代」。（圖／翻攝自爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 08:19:40

大學聯考為台灣曾經存在的入學考，但在2001年就已廢除，改以「多元入學方案」取代，就有一名學霸網友翻出過去的聯考准考證，還提到那是「一試定終身的年代」，讓網友看了不禁懷念直呼：「大學聯考，寫錯還要扣分的年代」、「三民主義申論題是夢魘」。 

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該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，只見照片中是一張民國84年的大學聯考准考證，上頭寫著原PO參加的是第一考試科目類組（文、法、商），地點在台中第二考區，她又見到不禁感嘆：「一試定終身的年代，原來它一直跟著我輾轉遷徙數十載，顛沛流離。」 

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲聯考准考證上頭寫著原PO參加的是第一考試科目類組（文、法、商）。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛留言，「很懷念以前的制度，即使84年我才小學」、「我那年的大學錄取率是3%」、「當年1%的錄取率，可想而知」、「以前大學超難考」、「當年社會組錄取率不到30%」、「300多分沒有學校的年代」，還有人好奇原PO成績如何，她回應「太丟人，故意遮住啦」，但立即網友出面喊：「學姐，這個成績還吊車尾？民國84年中興法商欸！」 

另外，有網友提到當年的考試制度，「大學聯考，寫錯還要扣分的年代」、「有倒扣真的很難」，甚至是考試科目也令人懷念，「那個還有考三民主義的年代」、「考三民主義的最後一屆，讚」、「三民主義申論題是夢魘」。（編輯：賴禹妡） 

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