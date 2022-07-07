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「4星座男」疼老婆就賺大錢！這位財運爆棚　運勢大翻身

▲塔羅牌艾菲爾老師表示「4星座男」在婚後對老婆用心照顧、疼愛有加的話，可以把兩個人的財氣更加連結，會更能夠無障礙地接收金錢，也就是越愛老婆越有錢。（示意圖／翻攝pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示「4星座男」在婚後對老婆用心照顧、疼愛有加的話，可以把兩個人的財氣更加連結，會更能夠無障礙地接收金錢，也就是越愛老婆越有錢。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 10:51:25

常言道每個人來到這個世界上是尋找令自己完整的的另一半，不過，每個人都是獨一無二的個體，找到適合的另一半，兩個人互相扶持共同滋養與貢獻彼此，其實是一加一大於二的。對此，塔羅牌艾菲爾老師就公布「4星座男」，在婚後對老婆用心照顧、疼愛有加的話，可以把兩個人的財氣更加連結，會更能夠無障礙地接收金錢，也就是越愛老婆越有錢，「疼老婆」會是他一生中最正確的選擇！老師也提醒，請同時參考太陽、上升、金星星座！

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▲塔羅牌艾菲爾老師表示「4星座男」在婚後對老婆用心照顧、疼愛有加的話，可以把兩個人的財氣更加連結，會更能夠無障礙地接收金錢。（示意圖／翻攝pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示「4星座男」在婚後對老婆用心照顧、疼愛有加的話，可以把兩個人的財氣更加連結，會更能夠無障礙地接收金錢。（示意圖／翻攝pixabay）
雙子男

雙子男很聰明，心思也是很細密，雖然事業上有一番大好的前景，但有時候個性上比較浮躁，少了那麼一點的包容力，因此在婚後好好疼愛老婆的話，對你的人生會大有幫助，可以補足自己個性上的不足，許多以前遇上的困難都能迎刃而解，尤其再加上老婆旺夫，接收財氣方面自然是越來越好，收入豐盈。告訴你身邊的雙子男一定要對老婆溫柔！

處女男

處女男一生賺錢比較辛苦，要付出相當多的努力跟時間，加上完美主義有時會計較過頭，需要老婆來中和你的龜毛個性，才可幫助自己連結財氣，只要處女男和老婆同心協力，跟老婆的感情越好丶對老婆越是疼愛，那麼人生也會跟著越來越好，財運上揚，一生福氣爆滿，不管是家庭或事業都可圓滿得意，老年之後也是享福的命。告訴你身邊的處女男男生一定要對老婆專心一意！

金牛男

金牛男的個性比較溫和、憨厚，是屬於感性一點的人，總是憑著直覺在做事，慢工出細活，也因此事業運可能一直沒有很大的起色。而未來金牛男如果能娶到一個好老婆，在老婆的鼓勵之下，還有夫妻一起成長，幫你處理應對其他你無法顧及的部分，例如人際方面，ㄧ旦與人和氣，錢財自然向你湧來，你可以越來越有錢。告訴你身邊的金牛男一定要對老婆好！

摩羯男

摩羯男的個性敦厚踏實，但性格上有點不靈活，不懂得去做變通，年輕時容易在職場上吃虧，而在婚後，他可以從老婆身上截長補短，成家立業使得他更加成熟，再加上老婆的旺夫助力，形成所謂的夫妻感情好，其利斷金，連錢財都要跟著你們跑，整體運勢也會大大翻身，扶搖直上。對於摩羯男來說，有老婆在一旁的幫忙和協助，這是再好不過的。告訴你身邊的摩羯男一定要對老婆貼心！（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】  

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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