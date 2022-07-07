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夜市最可怕非骰子牛！台人曝「1魔王」：財富自由才敢點

▲台灣擁有「美食王國」的稱號，道地的夜市文化更是過去吸引外國遊客的極大誘因。（示意圖，與內文無關／翻攝unsplash）
▲台灣擁有「美食王國」的稱號，道地的夜市文化更是過去吸引外國遊客的極大誘因。（示意圖，與內文無關／翻攝unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 11:11:352022-07-07 11:48:32

台灣擁有「美食王國」的稱號，道地的夜市文化更是過去吸引外國遊客的極大誘因。不過就有民眾分享，自己到夜市買了比骰子牛還可怕的「1魔王」，隨手就噴了3百多元，貼文曝光更是引來不少台人共鳴喊「財富自由才敢點」。

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有民眾在臉書《爆料公社》上發文訴苦，自己7日凌晨到一處夜市買了烤玉米，沒想到買了3支結帳卻被收了318元，讓他不禁感慨「吃起來普通，但價格很不合理，已經裹了一層厚厚的醬後，烤完再一次幫你秤重？」

▲有民眾到夜市買了3支烤玉米，考完才秤重，結帳更收了318元，讓他認為相當不合理。（圖／翻攝爆料公社）
▲有民眾到夜市買了3支烤玉米，考完才秤重，結帳更收了318元，讓他認為相當不合理。（圖／翻攝爆料公社）
貼文曝光後，立刻有不少老饕深有同感回應「比骰子牛還可怕的價格，財富自由才敢點」、「烤玉米只有在我股票大賺的時候才會吃…所以現在我並不會去買」、「你大概沒去某夜市吃過一支三百多塊的」、「我墾丁買過兩支秤360元…人生買最貴一次的烤玉米」。

▲不少人喜歡在夜市買烤玉米，金黃的玉米被烤得焦香，令人看了食指大動。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲不少台人也認為烤玉米的價格已經貴一段時間了。（示意圖／翻攝PhotoAC）
不過也有另一派人認為「烤玉米都很貴，事主這價錢算還好，但讓人反感的是烤完才稱重+不給問價錢」、「烤玉米人工的價格其實還算合理，只是烤焦就不合理了，親戚也是烤玉米的路過」、「價格很合理呀！30多年前到現在，1支都在100元以上，沒變過喔」。（編輯：潘毅）

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