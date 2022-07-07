雙北大橋「最恐怖機車道」是？全場喊2座：比直線7秒刺激
台北市房價太貴，不少學生、北漂上班族會選擇居住在房價相對較低的新北市，再以通勤的方式往返住家與工作地點，有的人搭乘大眾運輸工具，也有人選擇自駕汽車或騎乘機車；對此，就有網友好奇「新北市通往台北市的大橋，哪一個的機車道最詭異」，貼文一出，網友全喊「它」，直呼「恐怖又危險」。
該名網友在PTT發文，表示新北通往台北的大橋機車道，最詭異的是哪一條？而他也舉例，像是上班尖峰時段車流量超大的忠孝橋、考驗你騎車專心程度的台北大橋、大迴轉的華江橋和一個不小心被標線誤導就會上八里的關渡大橋，「忠孝橋跟台北橋車禍我是看很多了啦，雙北大橋之中，哪一座的機車專用道，是你認為最智X的呢」？
貼文一出，「關渡大橋」和「中安大橋」被最多網友點名，「關渡橋那個分流設計真的智X到有剩，中招過好幾次 QQ」、「關渡橋、重陽橋，分佔一二」、「第一次走關渡橋也中招騎到八里」、「絕對是關渡橋」、「e04不小心去八里真的很靠X==」、「真要選，關渡還是最恐怖」、「關渡橋不只智X，不斷匯流又分流超危險」、「中安大橋的機車道比直線七秒還刺激，完全是歧視騎士所設計的低X狗道」、「每次騎中安都以為我騎在人行道」、「首推中安大橋機車道，那才是真正沒人權的象徵」。
也有網友表示，「華江」、「中興橋不智X，但最狹窄最危險最恐怖」、「改善前的重陽橋」、「認真回，中興橋，我直接無視這條橋，寧願繞點路也不想塞在那個低X引道」、「真的只有光復橋能走」、「有尊重最低能迴轉道的重陽橋？？」、「北山大橋吧」、「華江橋其實很寬啊，比萬板橋好多了，不知道是不是萬板橋太冷門才很少被提」、「反正出事了就是機車太危險啦，根本沒人檢討道路設計」。（編輯：郭佩蓉）