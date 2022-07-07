林智堅論文門風波疑點重重　桃市藍營議員怒：退出選舉

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針對民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅涉論文抄襲爭議，桃園市議會國民黨團今天召開記者會指出，對外界指控抄襲及剽竊竹科公開招標內容，林智堅要說清楚講明白。鄭市長也不能一味護航瞎挺，對誠信疑有瑕疵的林智堅，應立即切割，不要讓桃園人失望。
「桃園市民拒絕道德人品有瑕疵的人到桃園參選」，徐玉樹強調，未來的市長除了必須擁有擘畫全市發展的前瞻性之外，人品也是非常重要的一環，因此無法接受雙碩士論文都被爆出抄襲疑雲，而且又講不清不楚的林智堅，桃園人應該唾棄道德人品己明顯存在嚴重瑕疵的參選人，就算林智堅勉強參選，相信桃園選民也不會投票給他，就讓他落選，舉家到美國好好反省吧。
徐其萬批評，林智堅並沒有正面回應中華大學論文與竹科管理局研究報告雷同率超高及錯字都一樣的抄襲爭議，尤其政府標案智慧財產權問題更不能迴避，他要求竹科管理局要負起調查責任，並公開對外說明。
黨團要求教育部，比照當年中山大學的論文風波，速速組成審查委員會，重審林智堅的論文是否大量抄襲、雷同於竹科委外報告，以昭公信。徐其萬呼籲，鄭市長在桃園還有一些人望，對於接班人林智堅的論文門抄襲風波，應該發揮大是大非的精神，立即切割林智堅，不應再昧著良心護航誠信可能破產的人，讓桃園人失望，至於林智堅論文抄襲已經如此明確，應該立即道歉認錯，並退出桃園市長選舉。