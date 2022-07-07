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與一般人碩士經驗不同？賴香伶諷林智堅論文很容易過關

▲賴香伶表示，林智堅這兩個論文好像很容易過關，跟她與一般人念碩士讀書的經驗不一樣。（圖／資料照）
▲賴香伶表示，林智堅這兩個論文好像很容易過關，跟她與一般人念碩士讀書的經驗不一樣。（圖／資料照）

記者李春台/桃園報導

2022-07-07 16:15:48

林智堅論文門持續延燒，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（7）日表示，林智堅這兩個論文好像很容易過關，跟她與一般人念碩士讀書的經驗不一樣，政治人物的誠信本來就是要接受檢證的，用政治話術推諉不是正確的態度。

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賴香伶在視訊受訪時表示，她記得以前在世新大學唸碩士寫論文時是很緊張的，她相信教授態度都是嚴謹的，但林智堅這兩個論文好像很容易過關，是不是因為很多政商人物去唸？嚴謹度降低了？


賴香伶說，林智堅出面解釋時全倒向政治抹黑，但當初他在論文中沒有說明引用何處就不對，指導教授知道可是又不提醒自己的學生，這共犯結構就很明顯。中華大學和竹科管理局應啟動調查，但中華大學董事長竟然是民進黨發言人李妍慧，她因此質疑中華大學調查程序無法昭公信。


賴香伶說，林智堅在台大國發所論文部分，怎麼會弄到跟中華大學一樣？大家對照出另一名余先生先畢業，林智堅後來才完成論文，國安局長陳明通竟跳出來為這學術醜聞背書，這讓人難以想像，照陳明通說法是林智堅提供資料給余先生，他們兩人這行為叫什麼？是友情聯誼嗎？學術問題可以用這樣說法解釋嗎？


賴香伶表示，昨天于北辰在政論節目中說，桃園原本很多人不認識林智堅，「現在都認識了」。上禮拜林智堅還沒辭職，鄭文燦就帶他來桃園參與活動，鄭文燦也到新竹參觀，兩人手把手，年輕人看了或許有點新鮮，兩人一副好像就在作「市長交接」？林志堅論文出問題鄭文燦也出來幫忙說，一樣推向政治抹黑。這樣能說得過去嗎？


賴香伶說，沒想到選舉一開始就出現這人格誠信的問題，如民眾黨遇到問題，決不會用政治話術推諉一定真誠面對，民眾黨一直都很努力走基層聽取民意，廉政的要求也比兩黨都高，相信桃園選民會做出明確的判斷。

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