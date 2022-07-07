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台灣吃迴轉壽司比日本貴？教授曝「超盤價差」　網苦笑了

▲日式料理在台灣相當受到歡迎，其中迴轉壽司更是在近年有多個品牌進駐展店。（示意圖／取自pixabay）
▲日式料理在台灣相當受到歡迎，其中迴轉壽司更是在近年有多個品牌進駐展店。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 17:28:36

近年來許多間日本知名迴轉壽司品牌進駐台灣，其中「藏壽司」則是在2014年登台，吃滿5盤就能扭蛋的有趣設定，更是累積不少忠實顧客。不過日前輔大助理教授周偉航，就公布台日雙邊「一盤壽司的價差」，貼文也引爆熱議。

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周偉航4日時在粉專「特急件小周的人渣文本」上發文，他以知名品牌藏壽司為例，在日本有兩種價位，分別是220日幣以及110日幣，換算成新台幣，大約為48元以及24元。然而目前台灣門市每盤的售價則分別為80元與40元，一比較之下各差了32元以及16元，讓他不禁苦笑「難怪台灣人一直想當日本人嘛」。

▲不少人會利用外送平台點手搖飲，但卻讓不少外悚原非常崩潰。（示意圖／取自 photoAC ）
▲有部分網友則認為，在國外的珍奶價格，在台灣人眼中也相當昂貴。（示意圖／取自 photoAC ）
貼文曝光隨即引發熱議，不少饕客也紛紛贊同「還沒把薪資算進去除以三呢」、「很多都直接日幣當台幣賣」、「而且日本平均收入是台灣的1.5倍」、「日本人均比台灣高，所以算起來更親民，莫非差在原物料跟房租嗎」。

然而也有不少人提出反例，「我走在神戶中華街看到日本人在排500日圓的珍奶的時候，我心裡也是想說真是盤子」、「滷肉飯跟珍珠奶茶在日本怎麼賣也要說啊」、「其實也不能這樣算啦，藏壽司、壽司郎，在台灣算舶來品，好比在日本台式雞排、珍珠奶茶，也比台灣貴呀」。（編輯：潘毅）


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