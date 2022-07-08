環保杯有臭味茶垢？譚敦慈用「這神物」洗：比小蘇打好用

我是廣告 請繼續往下閱讀
若以環保杯材質來說，通常玻璃瓶會相對容易清潔，但攜帶上比較不方便，矽膠、塑膠類的雖然輕巧方便，但長期使用後，相對來說就比較容易老化變質。蕭伶茲強調，環保杯能減少一次性杯子的使用，但如果用得時間太久，感覺到有點變質、變色的情況，建議民眾就可以適時更換新的，相對來說比較衛生。
在環保杯的清潔部分，譚敦慈建議即便只是裝白開水，還是每天都要清洗，且洗過後很重要的動作就是「瀝乾」，沒有瀝乾的狀況下，很容易讓杯子裡面滋生黴菌，其中，若是經常裝含糖飲料或是含有蛋白質的奶製品就更容易發霉，若膠條已經發霉又繼續用，可能就需要擔心是不是會讓黃麴毒素吃下肚，嚴重的後果可是會「傷肝」，不可不慎！
每日清潔的方式，杯身相對簡單，用軟毛刷搭配清潔劑洗一洗即可，杯蓋有很多溝槽、膠條容易藏污納垢，建議把膠條卸下清潔，同時可以購買專用的小刷子刷洗。洗完之後最簡單的方式就是放置在杯架上瀝乾，如果家裡沒有杯架，可以用淺盤的醬油碟，墊高一邊來瀝乾。
但如果卡了臭味、咖啡垢、茶垢等，早期譚敦慈建議可以使用稀釋過後的溫熱「醋水」來解決異味，近年她自己則已經改用「過碳酸鈉」來處理難纏的污垢，大約1~2個禮拜清潔一次，在杯內倒入一點過碳酸鈉後，注入溫熱水，稍稍浸泡一些時間，沖洗乾淨就能洗去茶垢、咖啡垢。使用後的效果讓她也大讚：「過碳酸鈉非常好用，比小蘇打粉還要好用！」她補充說，過碳酸鈉可說是固體的雙氧水，沒有毒可以分解，是安全可以使用的清潔劑。
譚敦慈也補充一點，經常看到上班族會在保溫杯內裝上豆漿、拿鐵等飲品，但根據德國的研究發現，含蛋白質飲品放在杯子內超過半小時，細菌量就上升數10倍，建議有蛋白質飲料還是盡快喝完。