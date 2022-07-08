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環保杯有臭味茶垢？譚敦慈用「這神物」洗：比小蘇打好用

▲政府7月開始推動自備杯子折5元，讓民眾逐漸養成自帶環保杯的習慣，但裝著咖啡、飲料的杯子該如何去除惱人的污垢？譚敦慈清潔法寶大公開！（圖／業者提供）
▲政府7月開始推動自備杯子折5元，讓民眾逐漸養成自帶環保杯的習慣，但裝著咖啡、飲料的杯子該如何去除惱人的污垢？譚敦慈清潔法寶大公開！（圖／業者提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-08 07:00:002022-07-08 08:31:38

7月開始，政府開始推動自備環保杯到指定的連鎖超商、速食店等購買飲料可以折抵至少5元。民眾自備杯子不僅可以省荷包還能為環保盡一份心力。但環保杯、保溫杯該如何清潔呢？頑強的茶垢、咖啡垢該如何消滅呢？家事教母譚敦慈推薦一款清潔法寶－「過碳酸鈉」，不僅無毒不傷身，效果讓她大讚：「比小蘇打還好用！」

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▲譚敦慈自家1~2週會使用「過碳酸鈉」來清潔杯子，不僅無毒不傷身，效果還讓她大讚：「比小蘇打還好用！」。(圖／譚敦慈提供)
▲譚敦慈自家1~2週會使用「過碳酸鈉」來清潔杯子，不僅無毒不傷身，效果還讓她大讚：「比小蘇打還好用！」(圖／譚敦慈提供)
好日子診所家醫科醫師蕭伶茲指出，民眾使用環保杯最重要就是注意清潔問題，如果只是裝水或茶相對比較好清理，但如果裝含糖或奶製品的飲料，殘留的污垢很容易卡在杯緣、開口、杯蓋隙縫處，如果沒有清理乾淨，長期下來就可能變質孳生細箘，加上近期天氣炎熱，重複利用時很可能會污染飲料，造成腸胃道的問題。

若以環保杯材質來說，通常玻璃瓶會相對容易清潔，但攜帶上比較不方便，矽膠、塑膠類的雖然輕巧方便，但長期使用後，相對來說就比較容易老化變質。蕭伶茲強調，環保杯能減少一次性杯子的使用，但如果用得時間太久，感覺到有點變質、變色的情況，建議民眾就可以適時更換新的，相對來說比較衛生。

在環保杯的清潔部分，譚敦慈建議即便只是裝白開水，還是每天都要清洗，且洗過後很重要的動作就是「瀝乾」，沒有瀝乾的狀況下，很容易讓杯子裡面滋生黴菌，其中，若是經常裝含糖飲料或是含有蛋白質的奶製品就更容易發霉，若膠條已經發霉又繼續用，可能就需要擔心是不是會讓黃麴毒素吃下肚，嚴重的後果可是會「傷肝」，不可不慎！

▲同個保溫杯用了 10 幾年，竟然成為奪走自己性命的「元凶」。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲杯子經常裝咖啡容易殘留難以清洗的咖啡垢，同時也會附著異味，可用過碳酸鈉來除去污垢。（示意圖／取自 Pixabay ）
每日清潔的方式，杯身相對簡單，用軟毛刷搭配清潔劑洗一洗即可，杯蓋有很多溝槽、膠條容易藏污納垢，建議把膠條卸下清潔，同時可以購買專用的小刷子刷洗。洗完之後最簡單的方式就是放置在杯架上瀝乾，如果家裡沒有杯架，可以用淺盤的醬油碟，墊高一邊來瀝乾。

但如果卡了臭味、咖啡垢、茶垢等，早期譚敦慈建議可以使用稀釋過後的溫熱「醋水」來解決異味，近年她自己則已經改用「過碳酸鈉」來處理難纏的污垢，大約1~2個禮拜清潔一次，在杯內倒入一點過碳酸鈉後，注入溫熱水，稍稍浸泡一些時間，沖洗乾淨就能洗去茶垢、咖啡垢。使用後的效果讓她也大讚：「過碳酸鈉非常好用，比小蘇打粉還要好用！」她補充說，過碳酸鈉可說是固體的雙氧水，沒有毒可以分解，是安全可以使用的清潔劑。

譚敦慈也補充一點，經常看到上班族會在保溫杯內裝上豆漿、拿鐵等飲品，但根據德國的研究發現，含蛋白質飲品放在杯子內超過半小時，細菌量就上升數10倍，建議有蛋白質飲料還是盡快喝完。

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