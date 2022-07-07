別僥倖酒駕！他細數罰金重考駕照總開銷嘆：60萬飛了

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原PO也細數了重考駕照的代價，首先是針對酒駕吊銷重考領照者，都必須在車上安裝「酒精鎖」，一年租金就高達6萬元，且行照上會被註記「安裝酒精鎖」，得再買一台新車。而監理站防制專班上2天2千8百元，加上酒癮治療1年大約6萬，另外還有易科罰金15萬，林林總總加起來花了將近60萬元，讓他深深感嘆自己過去酒駕的行為多麼無知，因此原PO最後在文末說道，「別以為拒測就沒事！拒測直接吊銷，下場也是跟我一樣」，現在則是非常珍惜這得來不易重考的新駕照。
貼文一曝光，有許多網友紛紛表示：「知錯能改，善莫大焉。希望原PO可以保持下去！」、「記取教訓，這些代價都值得，得來不易東西才會珍惜」、「很多酒駕者都會累犯，希望樓主任何時刻都能遠離酒類」、「酒駕真的害人害己，我當初也是僥倖的心態，有過一次經驗就好了」、「加油，不要重蹈覆轍，跟身邊的朋友約定好互相監督，酒後坐計程車，我跟朋友們雖然愛喝，但我們即便隔二條街要續攤也是坐車，被罰一次都夠你坐好幾年的車了」、「只能說，你還算有發現自己的過錯，有檢討自己，不過還是很多酒駕的人很皮，就算吊銷牌照駕照，一樣想辦法開車騎車」。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！