COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

別僥倖酒駕！他細數罰金重考駕照總開銷嘆：60萬飛了

▲一名網友分享自己因酒駕吊銷駕照重考的代價，呼籲大家千萬別僥倖。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名網友分享自己因酒駕吊銷駕照重考的代價，呼籲大家千萬別僥倖。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 22:36:23

大家都知道「喝酒不開車，開車不喝酒」，對於酒駕絕對是零容忍，千萬不要抱持僥倖的心態上路！一名網友就分享自己因酒駕而吊銷駕照重考的經歷，期間總計花了近60萬元才重獲駕照，讓他大嘆：「真的不要僥倖」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，提到自己在107年因為酒駕被抓而吊銷駕照，並遭到禁考3年，一直到110年11月他才再次報名駕訓班重考，但期間他因為要等待防制專班還有酒癮治療的時間，一直延到111年6月才重新考過駕照。

▲原PO的行照上被註記「安裝酒精鎖」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO的行照上被註記「安裝酒精鎖」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
原PO也細數了重考駕照的代價，首先是針對酒駕吊銷重考領照者，都必須在車上安裝「酒精鎖」，一年租金就高達6萬元，且行照上會被註記「安裝酒精鎖」，得再買一台新車。而監理站防制專班上2天2千8百元，加上酒癮治療1年大約6萬，另外還有易科罰金15萬，林林總總加起來花了將近60萬元，讓他深深感嘆自己過去酒駕的行為多麼無知，因此原PO最後在文末說道，「別以為拒測就沒事！拒測直接吊銷，下場也是跟我一樣」，現在則是非常珍惜這得來不易重考的新駕照。

▲酒精鎖一年的租金就高達6萬元。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲酒精鎖一年的租金就高達6萬元。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文一曝光，有許多網友紛紛表示：「知錯能改，善莫大焉。希望原PO可以保持下去！」、「記取教訓，這些代價都值得，得來不易東西才會珍惜」、「很多酒駕者都會累犯，希望樓主任何時刻都能遠離酒類」、「酒駕真的害人害己，我當初也是僥倖的心態，有過一次經驗就好了」、「加油，不要重蹈覆轍，跟身邊的朋友約定好互相監督，酒後坐計程車，我跟朋友們雖然愛喝，但我們即便隔二條街要續攤也是坐車，被罰一次都夠你坐好幾年的車了」、「只能說，你還算有發現自己的過錯，有檢討自己，不過還是很多酒駕的人很皮，就算吊銷牌照駕照，一樣想辦法開車騎車」。（編輯：陳珮瑜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

知法犯法！國道警酒駕遇臨檢　加速衝撞「自己人」遭免職

男子酒駕當街遭逮！送醫一驗PCR竟陽性　花蓮4警員居隔

宋少卿酒駕首開庭！認自己「不算累犯」　檢求處9月徒刑

嚇阻酒駕直球對決！高雄曝5累犯「無馬賽克照片」與全名

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀