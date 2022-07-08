NOW早報／遭爆王力宏先下一城！李靚蕾發聲明揭「真相」

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李靚蕾的律師聲明稿全文如下：對於有心人士透過媒體、公眾號、網軍大肆渲染李靚蕾小姐被法官判決藐視法庭，以及王力宏先生在紐約法院的聲請獲准等消息，均非屬實，特此澄清。事實是，紐約法院經過審理後以判決駁回王力宏先生提出之所有要求，而李靚蕾小姐之請求均獲准。
近幾個月來，有心人士透過網軍及媒體不斷散播不實謠言，操弄輿論風向。部分媒體竟顛倒是非黑白，捏造不實判決結果，均已觸法且侵害李靚蕾小姐之名譽權。特此籲請各該媒體與網友，立即停止散佈未經查證之不實言論，否則必將依法追究。
今日天氣／各地天氣晴朗！午後注意嚴防雷陣雨
中央氣象局今（8）日表示，今天各地天氣仍是多雲到晴，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生機率，午後到山區活動要留意天氣變化；東南部地區則不定時有零星短暫陣雨，西半部沿海地區清晨到上午也有零星降雨；氣溫方面，今天清晨各地低溫約25至27度，白天各地高溫約32至34度，大台北地區、南部及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，外出請做好防曬措施，並多補充水分。
邊境管制重大鬆綁！7/14起返台「3類人」免持PCR證明
中央流行疫情指揮中心(7)日表示，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則；另自7月14日零時起，先行放寬3類人搭機返台免持2日內PCR報告，包括國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者。
指揮中心原本規定來台旅客須持有搭機前2日內PCR報告，但自7月14日起邊境管制將鬆綁放寬，國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持PCR報告。不過指揮中心也強調，若是在境外篩檢出陽性確診的民眾，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。
指揮官陳時中說明，鬆綁主要是為了滿足國人出國的期待，以及考慮到目前疫情正在「往下走」，國外也因疫情趨緩後可做PCR的機構減少，若因無法PCR篩檢而滯留國外，產生的問題更大。不過旅客入境後，仍須進行唾液檢驗。至於目前民眾入境後仍採「3＋4」居隔，也就是3天居隔檢疫加上4天自主防疫，會否再鬆綁改為「0＋7」？陳時中則表示會再觀察， 一步一步來。
《遊戲王》作者高橋和希被發現陳屍沖繩外海 享壽60歲
日本人氣動漫《遊戲王》作者高橋和希，（7）日驚傳死訊，被民眾發現陳屍於沖繩外海，享壽60歲。據《NHK》報導，6日有民眾在沖繩外海發現浮屍，死者身上有穿著浮潛設備，警方經過一日調查發現死者竟是人氣動漫《遊戲王》作者高橋和希。至於死因與詳細案發經過，還待進一步調查釐清中。
獨／不倫案判賠！許藍方收入來源曝 友人：她付不出50萬
有「最美博士」封號的藝人許藍方，去年爆出與已婚康姓醫師不倫戀，遭元配告上法院，求償300萬元，雙方未達成和解，（6）日判決出爐，許藍方須賠償50萬元，全案仍可上訴，她在臉書發布5點發明，澄清爭議事項，「謝謝一路上支持與相信我的朋友」。經紀公司表示尚未收到判決書，之後了解詳情，會再決定是否上訴。
許藍方日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，表明從未傳過自拍性感圖給康姓醫師，媒體所報導的鹹濕圖，其實只是從她社群平台抓取的圖片，一般網友都能取得，她還是被小玉謎片變臉的受害者，康醫師也承認從未收到許的性感自拍圖；而所謂的親密對話，竟是可任意編輯的「txt」純文字檔，雙方都沒有原始對話截圖，私下也沒有接吻或擁抱等親密肢體接觸。而法院僅就彼此深夜通話就認定侵害配偶權，罰金還高達50萬元，可能跟許藍方的高曝光度、大眾影響力具有相當大的關係。
據悉，許藍方上個月解除委任律師，表明戶頭僅剩7,000多元，即使加上這個月《小姐不熙娣》等綜藝節目上通告的收入，最多10多萬元，根本無力支付賠償金50萬元，她事後反告康姓夫妻和報導媒體涉嫌誹謗名譽，還有兩起官司，但先前這起官司的失敗，成為「被法院認證的小三」，對她後續訴訟將有影響，是否提告讓人非常糾結。
身邊友人非常心疼許藍方，透露她並無固定收入來源，上綜藝通告費不高；經營社群平台講解性學知識，因為是敏感性話題，又沒有帶貨販售商品，其實沒有龐大金額收入，她還固定捐出臉書觀看收益給弱勢團體做公益；先前對廣告代言非常潔身自愛，要試用後才肯站台，導致代言不多，受緋聞影響後，她不但沒賺到錢，還得花錢賠償廠商，加上個性單純的她曾遭演藝前輩詐騙150萬元，天兵個性讓家人放心不下，才會要她把錢交給母親代為管理。繳交房貸之類的生活開支費用，甚至有粉絲想要募捐，為她籌律師費，都被她委婉拒絕。
其實私下的許藍方物欲不高，不買名牌衣物，對於服裝潮流不熟悉，每次上節目都是由服裝師為她搭配，連看地圖、坐計程車這些一般生活技能，她都有點搞不清楚狀況，被小S笑稱是「天兵」，這次遇到官司纏身，是否要繼續提告證明清白，她仍在謹慎思考中。
麥當勞突關一堆「光速走下坡」？老饕揭隱藏改變：太明顯
麥當勞憑藉著獨特的薯條風味，以及時不時推出新品的特性，在台灣穩坐速食店一哥的位置。不過，近日卻有店家相繼關店的消息傳出，且都是在地多年的地標，讓不少網友在網路上熱議擔心「麥當勞是不是真的要走下坡了？」但也有內行老饕發現其不同的面向，引起熱議。
一名網友在PTT貼文指出「上次新聞才報導基隆麥當勞租約到期要收店不營業，接著竟然又是台中火車站前麥當勞中正店也是租約到期要收店，請問這是發生什麼事情，麥當勞是要光速走下坡了嗎？這樣會有些難過喔」。
貼文一出，網友紛紛回應「你真的想太多，關了一間麥當勞還有千千萬萬個麥當勞」、「店租太貴改開沒座位的TAKE OUT街邊店」、「現在的政策應該是鼓勵外帶吧，店面不需要這麼大又有利潤，當然不需要續約啦」、「大店換小店！省店租！外帶比內用好賺」、「麥當勞本身也不吃重地段阿，他開哪客人就會過去買」、「開在比較不熱鬧的地方省店租做外送就好」。
另外，也有人回文分析「內用區不斷縮減就能看出策略了啦，現在就是鼓勵外帶的天下，去看一下麥當勞的外面取餐架有多少人都用外送點麥當勞，內用區人潮根本也大幅縮減，如果你是企業的話你會租100坪有內用區，還是租50坪開放外帶、外送，然後生意都一樣好，誰賺得比較多？政策已經太明顯了！」
事實上，在台中火車站前中正店收店前，先前麥當勞就表示，包括台北指南、台北南港、台北復興二、台北民生二、台北麟光、台北木新門市在改裝後就關閉內用區，僅提供外帶，主要是為符合法令；但麥當勞也坦言，未來展店會考量顧客已因疫情改變消費行為，因此麥當勞門市將更著重數位化與外送、外帶服務，顯然這波閉店潮並非真的代表麥當勞頂不住，其有策略擴大經營、提高營收，實屬在疫情影下力拼殺出一條血路。（編輯：張嘉哲）