超商店員滿手刺青！抬頭一看竟是嘻哈天王 居民合照瘋傳
逛個超商也能遇到大明星！近日臉書以及IG上瘋傳好幾組照片，有民眾拍到南韓饒舌天王朴載範（Jay Park）在超商店內打工，包括站在收銀台前、坐在外面用餐區用餐等等照片，不少居民都上前開心與他合照，話題度瞬間在網路上爆開。
南韓饒舌天王朴載範（Jay Park）曾為韓國偶像組合2PM隊長，2021年底宣布卸任AOMG、H1ghr Music代表職，之後便專心經營歌手活動及個人燒酒品牌，結果突然間在網路上出現多張朴載範身穿超商衣服的照片，甚至還在收銀台前結帳，還大方在露天桌子用餐區吃著泡麵配燒酒，畫面全被捕捉。
當地居民經過之後都非常驚訝，紛紛上前詢問是否可以合照，不少人也在社群寫下感想表示「第一次看到本人真的好帥啊.....」、「本人真的太帥了，又很親切.....」、「歐巴實在太帥了！個性也是一極棒，合照的要求都是沒有拒絕的」、「太意外個性這麼好，原本看到滿滿的刺青還有些緊張呢」。
而事實上，朴載範之所以會現身在超商打工，是因為之後個人燒酒品牌將在便利商店上架，於是以到超商當「一日店員」為主題拍攝YouTube影片，由於他非常低調也沒有宣傳，加上選擇較為偏遠的地區執行任務，因此在任務期間捕捉到的居民才如此驚奇。而他也在IG直播透露「不認識我的也很多，有些人也沒有想理我，但我完全不在意」反認為這是一個非常有趣的企劃。（編輯：張嘉哲）