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辣腿機車照爆紅！事業線放送大歪樓　網尷尬：這會出人命

▲近日一張長腿機車照在臉書社團瘋傳討論度超高，其背後原因其實相當可怕。（圖/路上觀察學院）
▲近日一張長腿機車照在臉書社團瘋傳討論度超高，其背後原因其實相當可怕。（圖/路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 10:57:33

台灣素有「機車王國」的稱號，每到尖峰時段時，路上總是會有滿滿的車潮，但你是否有定期檢查自己的機車是否沒有問題呢？近日，一名網友就分享自己在路上看到一輛機車的現況，實在忍不住將其拍下上傳社團，結果沒想到照片引發廣大迴響，一張照兩個亮點讓網友紛紛調侃「載了事業線卻忘記把生命線帶出門」。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「年紀輕輕，卻很勇敢」只見貼出的照片，一台機車中間的輪胎紋已經幾乎完全消失，對比旁邊機車的輪胎來看，可以說是磨損的相當誇張，騎乘在路上不僅是讓自己陷於摔車風險中，也可能波及路人，實在相當危險，而且驚人的是，該台車不僅被原PO捕捉到，胎紋磨損誇張程度，也同時被另外一位網友拍下。

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▲一輛機車胎紋磨損相當嚴重都沒換，誇張到被不同網友不約而同捕捉到，而後座妹子的長腿卻反而也成為亮點。（圖/路上觀察學院）
不過由於後座妹子的大長腿也一同入鏡，讓不少網友歪樓回應「我先道歉，我沒看留言前我只看到長腿大放送」、「抱歉，我膚淺了，我只注意到妹子的腿」、「點進來留言道歉的...我一開始以為你是要說妹子穿短褲被載還什麼的，只看到長腿」、「腿是真的很長欸」、「後面妹子的腿要毀了....再不換輪胎的話啦！」、「看來是載了事業線，卻把生命線忘記在家沒帶出門」。

而事實上，該網友其實是要表達該輛機車輪胎紋的問題，也有不少網友馬上發現表示「胎紋都這樣真的不要開玩笑，一次就夠奪妳命了」、「我正在思考後面妹子的腿怎麼除疤了」、「旁邊胎紋這麼深，中間都光了，大概是燒胎仔吧」、「替妹子擔心摔車後腳的傷疤」、「南無阿彌陀佛，最好趕緊去換吧」、「看到這文章就趕快去換吧＝＝不要開玩笑」、「曾經胎紋都不見摔車過，真的不要摔車才後悔沒換」、「我都會提醒欸....這種不是只會害到自己而已」。

根據公路總局規定，機車的輪胎胎紋也是檢驗項目，只要機車申請牌照、出廠年份5年以上機車辦理過戶臨檢或大型重型機車定期檢驗時，都必須要檢驗輪胎胎紋深度，定期檢驗若沒有通過，且於1個月內未複驗合格，就會罰款900至1800元並吊扣其牌照，超過6個月以上牌照會被註銷，為了行車安全，車主應自主檢查輪胎胎紋及胎壓，當胎面磨耗至磨耗指示平台，須立即更換新輪胎，民眾一定要多加注意。（編輯：張嘉哲）

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