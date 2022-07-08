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想領養流浪貓！愛媽提「3堅持」要家訪　他嘆：寧願花錢

▲原PO抱怨領養過程太繁瑣。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO抱怨領養過程太繁瑣。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 15:05:15

隨著動保意識抬頭，「領養代替購買」的口號不斷被宣導，但有民眾無奈抱怨，自己想要領養浪貓，但救援貓咪的愛心媽媽，卻開出「3條件」並且堅持要家訪，讓他無奈表示「寧願花錢省下一堆麻煩」，貼文引發兩派網友論戰。

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▲原PO無奈放棄領養，直呼「寧願花錢省麻煩」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO無奈放棄領養，直呼「寧願花錢省麻煩」。（示意圖／取自unsplash）
根據原PO以「愛媽到底錯失了多少好貓奴」為題發文，提到他一直想要領養浪貓，也秉持著「領養代替購買」的觀念，在領養貓咪的社團中尋找，但是「我每次在社團看到有眼緣的貓咪時，愛媽問題都很多」。

原PO無奈表示，自己也不是挑特別搶手的貓咪「我最最最喜歡的那隻貓咪也是米克斯，六個月就被愛媽救援， 一直送養到現在兩歲了還沒送出去」，他透露愛媽堅持的領養條件有三條，一為長到不行簡直像國文作文一樣的問卷；第二，要先去愛媽那邊看一次貓，他順便看看認養者；第三，之後再找時間家訪，家訪通過後才可以去帶貓。

但因為貓咪在鶯歌，原PO人在台中，因此提議是否可以看貓咪、帶貓咪回家同一趟，遭到愛媽堅定婉拒。而原PO又提出，是否可以拍家裡的每個角落給愛媽，取代到認養者家中訪問，再次遭到愛媽拒絕，因此最終並沒有領養到貓咪「那隻貓咪目前正邁向3歲，還在愛媽那邊送不出去」。

原PO解釋，「我沒有要批評愛媽的意思，知道每個毛孩都是愛媽用盡心力去照顧的孩子」但是條件過於嚴謹「難道就能完全避開壞爸媽嗎？ 如果可以的話，領養社團就不會常常有黑名單被公布了 」。

他直言「我現在已經放棄跟愛媽領養了，收容所也沒看到喜歡的，最後可能會用買的吧」，文末他提到「不要吵什麼領養代替購買， 領養超難領養的好嗎！還要被管要怎麼餵、門窗怎麼鎖、不能是情侶、月收入多少、上班時間多長之類的，所以我寧願花錢省下一堆麻煩」。

貼文引發網友討論，不少人認為，「恩…完全點出扭曲的領養」、「點出很多事實」、「真的是在耽誤貓貓的青春」、「我就是看到規定一堆有點萌生退意」、「看到這種都直接Pass」、「朋友先前也是打算認養狗，結果被志工氣到直接去購買一隻回來養」、「規定一堆，有的還規定要透天厝才給養」。

但也有網友認為，「這距離就嫌遠，說有多喜歡那隻貓我也不信」、「才一點麻煩就萌生退意 還是別養好」、「怕麻煩可以自己救援」、「沒辦法，詭異的人太多」、「可以理解，但也可以體諒愛媽心情」。（編輯：鍾怡婷）

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