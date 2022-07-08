COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

婆婆自認幽默「把孫女叫成狗」！媽氣炸　網1招舒爽反擊

▲婆婆自認為幽默，對著孫女叫狗的名字，女孩媽媽氣炸，網友提1招舒爽反擊。（示意圖／pixabay）
▲婆婆自認為幽默，對著孫女叫狗的名字，女孩媽媽氣炸，網友提1招舒爽反擊。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 15:56:53

開玩笑本身是一件容易冒犯人的行為，即便說者無心，可因為詮釋方法或不適當題材，在聽者耳中都有可能衍生出其他意思，因此如何拿捏玩笑尺度即是一件課題。就有媽媽上網抱怨，自己的婆婆「自認幽默」，對著孫女喊家中狗的名字，甚至說她長大後會自己去吃狗食，種種言論讓媽媽感到相當不舒服。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書專頁《靠北婆婆2.0》發文，表示婆婆有養狗，某天開始莫名其妙對著原PO女兒猛喊那隻狗的名字，且一天到晚都叫，叫完還會自認可愛而在旁邊呵呵笑，還說小孩子長大學會走路後，肯定會自己走去拿狗零食吃，這奇特的幽默感讓原PO頗感無語，詢問「請問我該如何回應她，才能讓她知道她那行為很奇怪，而我又不失禮貌呢？」

▲婆婆自認為幽默，一天到晚對著孫女叫狗的名字。（示意圖／Pixabay）
▲婆婆自認為幽默，一天到晚對著孫女叫狗的名字。（示意圖／Pixabay）
網友對此回應，真的很有事的婆婆」，並認為「婆婆當著妳的面羞辱妳女兒，妳反擊還要顧慮到禮貌問題？就算你對婆婆用類似方式反擊，妳還是會因為先生憤怒而停止這行為，但婆婆依舊會每天羞辱妳」，表示依定要告訴丈夫，「叫老公去處理他媽」。

不少人也提起回嘴方式，有人認為應強勢硬對再養一隻狗，取名妳婆婆的名字」、「當著婆婆的面，對著妳老公叫婆婆那隻狗的名字，然後笑著説：『媽都這樣叫你女兒耶！』」，溫和方式為「把狗抱過去，跟她說你認錯人了！然後把狗給她，女兒抱走！」，最後一招則是不要住在一起」。（編輯：李惠婷）

婆婆靠「出租尪」賺錢！公公輪流被金主包養　晚年慘況曝

兒買房資助1百萬！媳卻喊少還質疑「1事」　婆婆氣到失眠

只認媽咪！爸爸索吻被狗「冷酷拒絕」：請保持社交距離

狗誤闖禁地！虎斑貓炸毛「多影分身」　網笑：遇見大Boss

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀