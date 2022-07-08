婆婆自認幽默「把孫女叫成狗」！媽氣炸 網1招舒爽反擊
開玩笑本身是一件容易冒犯人的行為，即便說者無心，可因為詮釋方法或不適當題材，在聽者耳中都有可能衍生出其他意思，因此如何拿捏玩笑尺度即是一件課題。就有媽媽上網抱怨，自己的婆婆「自認幽默」，對著孫女喊家中狗的名字，甚至說她長大後會自己去吃狗食，種種言論讓媽媽感到相當不舒服。
原PO於臉書專頁《靠北婆婆2.0》發文，表示婆婆有養狗，某天開始莫名其妙對著原PO女兒猛喊那隻狗的名字，且一天到晚都叫，叫完還會自認可愛而在旁邊呵呵笑，還說小孩子長大學會走路後，肯定會自己走去拿狗零食吃，這奇特的幽默感讓原PO頗感無語，詢問「請問我該如何回應她，才能讓她知道她那行為很奇怪，而我又不失禮貌呢？」
網友對此回應，「真的很有事的婆婆」，並認為「婆婆當著妳的面羞辱妳女兒，妳反擊還要顧慮到禮貌問題？就算你對婆婆用類似方式反擊，妳還是會因為先生憤怒而停止這行為，但婆婆依舊會每天羞辱妳」，表示依定要告訴丈夫，「叫老公去處理他媽」。
不少人也提起回嘴方式，有人認為應強勢硬對「再養一隻狗，取名妳婆婆的名字」、「當著婆婆的面，對著妳老公叫婆婆那隻狗的名字，然後笑著説：『媽都這樣叫你女兒耶！』」，溫和方式為「把狗抱過去，跟她說你認錯人了！然後把狗給她，女兒抱走！」，最後一招則是「不要住在一起」。（編輯：李惠婷）