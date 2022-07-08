藥師CPR救婦人！反挨告「壓斷肋骨」 他嘆：先保護自己
好心救人卻又擔心惹上麻煩？近日家醫科醫師陳欣湄在節目上分享，當路上遇到需要醫療協助的病患時，雖然願意挺身而出幫忙，卻也會擔心「沒有第三者」幫見證，只因過去有太多例子，是好心人協助急救後反遭提告的慘案發生。
陳欣湄在節目《醫師好辣》分享，當醫師在問診或手術時，都會請第三人在場見證，保障醫師、病患的權益。她逗趣表示，自己懷孕期間似乎有「奇異體質」，容易在道路上遇到需要急救的病患，雖然自己都會義不容辭提供幫助，但難免會擔心若沒有人「在場見證」，是否會惹上麻煩。
她提到一個真實案例，有位藥師遇到老婦人來拿藥，當藥師看到藥單上寫緩解心肌梗塞的藥，便特別詢問用藥狀況，這時老婦人竟突然昏倒在藥局內，有醫療執照的人員立刻上前CPR，好不容易救活她，沒想到幾個月後收到提告的法院傳票。
老婦提告的原因有兩個，一是控訴藥局的藥師給她吃「不明藥物」導致昏迷；二是急救過程中，為了有效且正確的CPR，會導致患者肋骨受傷，而婦人就斷裂了12根肋骨，因在後續治療過程中相當痛苦，便憤而提出告訴。不幸的是現場監視器正好沒有錄到關鍵畫面，也沒有第三人見證，導致這場官司纏訟4年多，至今仍未結束。
節目主持人徐乃麟聽完後無奈表示，常常聽到類似案件的新聞報導，因此即便知道救人優先，但還是會先想到要保護自己，在救人前會浮現「我要惹這個麻煩嗎？」的想法。（編輯：鍾怡婷）