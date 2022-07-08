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工作3天逼填「離職單」！老鳥酸他不適合　網抖暗黑內幕

▲一名網友提到，自己才入職工作3天的時間，就被整天坐在辦公室內的資深老員工逼填「離職單」。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友提到，自己才入職工作3天的時間，就被整天坐在辦公室內的資深老員工逼填「離職單」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 17:03:13

新員工歷經面試等流程進入公司只是挑戰的開始，後續如何把握機會發揮所長，才是能否升遷、加薪的關鍵，不過一名網友卻提到，自己才入職工作3天的時間，就被整天坐在辦公室內的資深老員工逼填「離職單」，讓他氣得直言「刷新我三觀」，貼文掀起熱議，更有人點出整件事可能有隱情。

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原PO在Dcard發文表示，自己近日應徵到某進出口的貿易公司擔任業務助理，開始工作後，每天都和前輩跑來跑去拉客戶，怎料才上工3天，突然就被待在公司內的資深老會計師叫去填離職單，原因是他不適合此工作，讓原PO相當傻眼，當場回應對方「妳是老闆嗎？」

▲原PO無奈表示，老闆多次出包，自己卻要在廠商面前背鍋被罵，積怨到最後選擇離職。（圖／翻攝Pexels）
▲原PO無奈表示，自己在公司外跑上跑下，卻被待在公司內的資深會計師說不適合，要求他填離職單。（圖／翻攝Pexels）
原PO強調，他每天都有跟老闆匯報工作進度，老闆也期表現也讚許有佳，但卻被資深員工說不適合叫他填離職單，「一整個看到火起來，原來資深的員工可以直接叫新人說不適合填離職單…真的刷新我三觀了」；他還直言，「坐辦公室的真的不知道，業務在外面要每天有業績真的不太可能，沒做過業務真的不要說業務很爛之類的…出來跑過之後就知道真的不簡單」。

貼文一出引起討論，網友回應「你能承受的了老員工的壓，且薪水符合你的期待就繼續待下去吧」、「會不會是他覺得你太好想把你弄走」、「不要理他就好了，裝作沒聽到，這樣他就會自爆」；不過也有另一派人認為「有的是老闆辦白臉，老員工辦黑臉，代替老闆趕你走」「被資深的會計師說不適合，是否是老闆的意思」、「老闆的稱讚真的聽聽就好～ 也許這幾天觀察下來，老闆覺得你不適合，但不好意思直接跟你說」。（編輯：張志浩）

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