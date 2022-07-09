台灣通膨率已過高點！Q4有望3%以下　專家曝光關鍵點

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今年台灣國內通膨率已連續4個月飆破3%，從3月開始，行政院主計總處公布的通膨率依序為3月3.27%、4月3.38%、5月3.39％，6月3.59%，觀察最新公布的6月消費者物價指數（CPI）年增率，更是創近14年最高，其中外食費年增率達6.38％，也是近14年單月最高，僅食物類的漲幅就貢獻整體通膨率的一半。
中經院王健全表示，主計總處原本預期6月通膨率會走緩，但由於天候不佳，蔬菜水果沒有預期中的盛產，導致價格推升，加上俄烏戰爭尚未結束，所以肉類、蛋類、油價等都還在高點，物價與上個月相比稍稍提升，但他認為，7、8月如果天氣穩定，水果盛產，物價有望下降，加上全球經濟走弱，導致庫存太多，再者，工業原料價格下滑，油價部分也在向下走，「這些都是有利因素」因此對於CPI未來兩個月的走勢趨於正面。
台經院研究員邱達生則肯定國際油價高點已過，他預估「台灣通膨高點也在6月」，7月、8月的通膨率會逐漸向下，但有可能仍持續在3%左右，到了第4季，有機會掉到3%以下。
然而，王健全表示，即使6月是台灣通膨的高點，也不會這麼快下降，因為有兩點需要特別注意，首先是7月1日開始實施的電價調漲，雖然產業電漲僅佔營收的0.5%至3.5%，仍要觀察是否有轉嫁的可能；再來，俄烏戰事一直沒有緩解的跡象，所以整個油價、大宗物資、糧食價格趨向悲觀，台灣CPI年增率是3.59%，核心CPI年增率則是2.77%，中間有0.8％的距離是蔬菜水果等大宗物資以及能源的變化，因此各界擔憂的輸入型通膨仍在，「俄烏戰爭沒解除，這0.8%就會一直存在！」
因應國際通膨問題，美國聯準會（Fed）在台灣時間6月16日凌晨宣布調高利率3碼，基準利率升超過1.5%，台灣央行也在當天跟進宣布，調升政策利率半碼及新台幣存款準備率0.25%。Fed近日公布的6月決策會議紀錄顯示，官員認為通膨情勢不斷惡化，同時也擔心大眾對Fed改善情況的能力失去信心，因此決策官員幾乎一致支持升息3碼，重申堅定控制物價的決心。
眼看7月美國將持續升息，加上國內通膨率連續4個月飆破3%，外界關心上述因素是否可能會影響央行9月的升息步調？對此，王健全說，9月的央行理事會，照理說要關注7、8月的通膨率，主計總處估的比較樂觀，認為接下來兩個月的通膨率會下降，照此預估來看，央行不見得會強勢升息，「央行第一大任務就是控制物價穩定，經濟成長是比較後面順位的任務」而貨幣政策升息是遞延性的落後指標，一旦通膨上升，缺少控管，很可能像脫韁的野馬，所以他覺得，如果7、8月通膨率持續遠離目標區間，「央行恐加大升息幅度，來打擊通膨上升。」
王健全進一步表示，由於國際資金連動，美台利差會隨著美國的升息幅度而擴大，導致資金外流、台幣貶值，不利於國內控制通膨，因此美國在7月的升息步調，多少會影響台灣央行對於升息的決策，但同樣要考量台灣與美國的通膨程度不同，所以央行必須在利差與國內通膨情形間取得平衡，「央行的判斷有三個基準，第一是國內的通膨情況，第二是國際的升息循環，第三是看國內景氣成長基期。」
根據彭博經濟研究機構對經濟學家最新訪調結果，經濟學家把估計未來一年台灣經濟陷入衰退的機率上調到20%，王健全則認為，衰退要連續兩季GDP負成長，「台灣比較不可能經濟衰退」，但相較去年，台灣經濟下滑的可能性變數多，他說，疫情雖然逐步緩和，但9月若開放國門，會不會再有一波更嚴峻的疫情，仍要持續觀察。
王健全解釋，今年的成長模式與去年不同，去年是靠出口動能，今年要靠內需，所以今年若是有一些報復性消費把內需撐住的話，今年經濟下滑可能性不大，但如果疫情在9月又開始復發，民間消費占GDP的47%，所以對今年影響又更大，他觀察去年的出口跟投資都在高點，基期比較高，加上目前看來，出口接單量看起來沒那麼強勁，因此今年下半年出口動能恐下滑，「疫情如果管控好，內需就會回來，台灣經濟就可以回升至3.5％以上。」
邱達生也指出，現在看起來民間消費在疫情穩定之後會有機會反彈，至於外需的部分，電子訂單依舊暢旺，但傳產訂單由於國際需求萎縮，而呈現減緩，因此經濟景氣「保4」仍有挑戰。