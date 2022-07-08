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安倍晉三中槍不治！她列「挺台灣11事蹟」：真朋友看就知

▲日本前任首相安倍晉三遭槍擊不治身亡，死訊震驚國際。對此，民進黨台北市議員許淑華也發文哀悼，並於文中列出安倍晉三挺台事蹟。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前任首相安倍晉三遭槍擊不治身亡，死訊震驚國際。對此，民進黨台北市議員許淑華也發文哀悼，並於文中列出安倍晉三挺台事蹟。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 18:46:552022-07-08 18:55:26

日本前任首相安倍晉三於當地時間8日上午約11時30分（台灣時間10時30分），於奈良市發表演說，遭兇嫌山上徹也槍擊後倒地，經送醫搶救仍不治身亡，享壽67歲，震驚國際。對此，民進黨台北市議員許淑華發文哀悼，並於文中列出安倍晉三挺台灣的11項事蹟，表示「誰是真正的朋友一看就知道，其他不用多說」。

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安倍晉三逝世消息傳出後，許淑華於臉書上指出，安倍晉三是台灣最堅定的朋友，聽聞消息後的她相當震驚又難受，「今天的事件太突然了，看到新聞快訊我內心久久無法接受。相信安倍晉三先生會永遠活在台灣人的心中，誰是真正的朋友一看就知道，其他不用多說…」，緊接著列出多項事蹟，感嘆「真的很難過台灣失去一位摯友」。

以下為安倍晉三挺台事蹟：

1994 安倍就以自民黨青年局成員訪台與李登輝見面。

2006 第一任首相卸任後，來台灣拜訪忠烈祠。

2010 再次訪問台灣。

2020/09 第二任首相卸任前，希望繼任者發展日台安全保障問題對話。

2021/04 台灣鳳梨遭中國禁止進口後，安倍貼出台灣鳳梨照，呼籲大家支持（圖示和藹溫暖的笑容）

2021/07 李前總統辭世一周年，安倍透露想訪問台灣，並對李登輝帶領台灣度過難關的手腕以及行動力有極高評價。

2021/09 安倍子弟兵高市早苗競選自民黨總裁時與蔡英文總統視訊時，曾盛讚「守護自由與民主的2人會談，世界注目。」

2021/12 軍機繞台等台海情勢危急時，安倍表示「台灣有事」等同於「日本有事」，也等同於「日美同盟有事」。

2022/03 與蔡英文總統視訊。重申「#台灣有事等同日本有事」，為維持地區的安定，台日應該共享情資，並表明期待台灣加入CPTPP。

2022/04 安倍在美國報紙上刊登文章，將台灣與烏克蘭相提並論，稱美國應明確承諾要協防台灣，呼籲美方要將「戰略模糊」改為「戰略清晰」，日美台等民主陣營應該團結應對。

2022/05 拜登表示台灣有事時將防衛台灣。安倍表示歡迎，並投稿指出「美國明確表達防衛台灣之意思」。

▲日本前首相安倍晉三在街頭演說中遭槍擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三在街頭演說中遭槍擊。（圖／美聯社／達志影像）
據了解，根據日媒NHK報導，日本前首相安倍晉三當地時間8日在奈良市街頭演說時，被兇嫌山上徹也槍擊後倒地。據日媒報導，山上徹也曾擔任海上自衛隊隊員長達3年，於2005年退役，據嫌犯在警局的自白，因為對安倍感到不滿才決定要犯案。據日媒NHK於日本時間下午5時47分報導，自民黨幹部表示，安倍在送醫搶救後不治身亡，享壽67歲。（編輯：陳雅雲）


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