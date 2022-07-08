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人生重來讀啥科系？理工狂上榜　「它」黑馬竄出：超實用

▲有一名網友好奇詢問「如果能重來會選什麼系？」其中1科系以黑馬之姿竄出。（示意圖／取自unsplash）
▲有一名網友好奇詢問「如果能重來會選什麼系？」其中1科系以黑馬之姿竄出。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 19:49:08

大學就讀的科系相當重要，不僅對未來職涯規劃有著一定的關係，更對往後人生發展有所影響。對此，就有一名網友好奇詢問「如果能重來會選什麼系？」其中1科系以黑馬之姿竄出，鄉民表示「不如一開始就讀它」。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近和學妹聊天，對方坦言很後悔讀企管系，「她覺得學得都很皮毛，感覺像在打基礎，但都很抽象，如果白天沒去實習會更難懂那些內容」，指出若能重選想唸資管或數媒。此話一出，也讓原PO好奇詢問「我就在想，有人也曾經後悔自己選的科系嗎？」

▲原來，即便原PO的面試跟備審成績都頗高，但因學測成績考不理想，因而排到備取的位置。（示意圖／取自unsplash）
▲網友好奇詢問「如果能重來會選什麼系？」（示意圖／取自unsplash）
問題一出，馬上引起眾人討論，「選科系是有錢人的事情」、「沒有經濟壓力的話，想讀音樂、美術，或者是動畫設計」、「心理系或哲學系，如果不用考慮生計的狀況下」、「跟考上醫學系的同學做好朋友，也考上醫學系」。

其中多數人都點名「理工科系」，直言「資訊或理工，讀文組在台灣真的很辛苦」、「理工科，興趣或其他等下班後學」、「資工未來前程似錦啊」、「當年高職選到商科，現在應該會想選工科」、「很慶幸選理工，但覺得應該選電機，比其他理工科出路好」。

但意外的是，也有許多鄉民提及「法律系」，認為「法律系。雖然有人認為是國考系，但活到某個階段覺得無論做什麼工作，都要懂法律比較好，不如一開始就讀法律」、「法律，超實用」、「法律+1」。（編輯：陳雅雲）

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