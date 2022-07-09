悼念安倍晉三　黃捷籲總統府、高市府降半旗

日本前首相安倍晉三昨（8）日在奈良助選演講過程中遭槍擊，急救後仍宣告不治，高雄市議員黃捷今天上午在臉書貼上「全美降半旗悼安倍」的新聞截圖，呼籲總統府與高雄市政府降半旗，表達對安倍先生的追思與悼念。 我是廣告 請繼續往下閱讀 黃捷表示，安倍先生建構印太戰略，從海權上拉起「海洋民主大聯盟」，將台灣和世界連在一起，在區域內對抗中國，鼓勵「台灣崛起」，更不用說安倍先生對於台灣不管是地震、鳳梨事件還是友情疫苗，都時刻關照台灣。黃捷說，安倍先生驟逝的這一天，不只日本人，我們都難以平復，深感悲痛。台灣應以具體行動，用降半旗的方式，展現對安倍先生的敬重與支持。雖然過去台灣沒有對他國元首降半旗的先例，但安倍先生對台灣的支持也是史無前例，依《國旗下半旗實施辦法》也是可行的。黃捷認為，我們應展現台灣和世界連在一起的決心，比照美國拜登總統的做法，共同降半旗表達哀悼之意，「台灣有事就是日本有事，更等同日美同盟有事」，我們應落實安倍的遺志，與世界連結，並努力「崛起台灣」！前首相安倍晉三遇槍擊身亡 陳其邁：哀悼、不捨日本前首相安倍遭槍擊 黃偉哲發文祈福岸田文雄不捨悼念！深夜貼2人年輕時合照 肯定安倍貢獻悼好友安倍 陳水扁憶319槍擊案：再沒有這麼挺台的友人