27年小吃店熄燈！老闆苦嘆「房租年漲2萬5」：被無情打敗
疫情衝擊各行各業，尤其有不少餐飲老店陸續歇業，但新莊一間開業27年的小吃店老闆，在停業公告中直言，自己不是被疫情打跑，而是被「無情的房東打敗了」，並控訴房租在今年暴漲了2萬5千元，讓老闆無法負荷的情況下，只能被迫停止營業。
根據網友於《爆廢公社公開版》po文，一家位在新莊的27年小吃店，貼出公告將於今年停業，並直言「老闆並沒有被疫情打跑，而是被無情的房東打敗了」，控訴原本房租6萬5千元，卻在今年一瞬間暴漲至9萬元，讓老闆無法負荷，苦喊「只能被迫休業了，27年來的經營，苦於無奈」。
原PO也不捨表示「從小吃到大的店又沒了一間」，有不少人則為老闆抱不平，「漲幅38.4% 房東買到688的台積電？」、「哇，等於每個月的前面1300碗白做變成1800碗白做耶」、「太扯！這個時期房租還暴漲」、「房東真的是超脫世俗、不問世事的好職業」、「租了27年！感覺都可以買下這間了」。
但也有人理性分析，「如果不知道人家的購置成本，還是不要隨便嘴吧！價格本來就是這樣能接受留，不接受就走，沒有對錯吧」、「不是新莊的人不要亂發言，新莊現在店租都很貴，房價很高！新大樓都開60萬，唉～物價早就回不去很久了」。（編輯：鍾怡婷）