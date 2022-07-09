COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

27年小吃店熄燈！老闆苦嘆「房租年漲2萬5」：被無情打敗

▲小吃攤老闆苦嘆，房租漲幅比疫情更無情。（示意圖／取自photo AC）
▲小吃攤老闆苦嘆，房租漲幅比疫情更無情。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 10:35:37

疫情衝擊各行各業，尤其有不少餐飲老店陸續歇業，但新莊一間開業27年的小吃店老闆，在停業公告中直言，自己不是被疫情打跑，而是被「無情的房東打敗了」，並控訴房租在今年暴漲了2萬5千元，讓老闆無法負荷的情況下，只能被迫停止營業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲老闆貼出歇業公告，無奈宣告被房租打敗。 （圖／《爆廢公社公開版》）
▲老闆貼出歇業公告，無奈宣告被房租打敗。 （圖／《爆廢公社公開版》）
根據網友於《爆廢公社公開版》po文，一家位在新莊的27年小吃店，貼出公告將於今年停業，並直言「老闆並沒有被疫情打跑，而是被無情的房東打敗了」，控訴原本房租6萬5千元，卻在今年一瞬間暴漲至9萬元，讓老闆無法負荷，苦喊「只能被迫休業了，27年來的經營，苦於無奈」。

原PO也不捨表示「從小吃到大的店又沒了一間」，有不少人則為老闆抱不平，「漲幅38.4% 房東買到688的台積電？」、「哇，等於每個月的前面1300碗白做變成1800碗白做耶」、「太扯！這個時期房租還暴漲」、「房東真的是超脫世俗、不問世事的好職業」、「租了27年！感覺都可以買下這間了」。

但也有人理性分析，「如果不知道人家的購置成本，還是不要隨便嘴吧！價格本來就是這樣能接受留，不接受就走，沒有對錯吧」、「不是新莊的人不要亂發言，新莊現在店租都很貴，房價很高！新大樓都開60萬，唉～物價早就回不去很久了」。（編輯：鍾怡婷）

10年好友借住2年！義氣男不收「水電房租」　結局超心寒

房租平均分攤！他「1動作」女友不繳了　網卻點頭：合理

上繳4萬生活費！老婆突喊「沒錢付房租」　尪見真相崩潰

套房租給年輕設計師！房東見「極端變化」愣住：如何自保

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀