高橋和希《遊戲王》卡牌夯！日媒：總資產「超過上百億」
日本暢銷漫畫《遊戲王》的作者高橋和希（原名：高橋一雅）於6日意外逝世，享壽60歲，震撼全球粉絲，不過，高橋老師的傳奇至今無人能敵，尤其是漫畫衍生出來的實體卡牌，價值銷售更是驚人，就有日本媒體推估，高橋老師的總資產早就超過上百億日圓（約21億新台幣左右）。
高橋和希生前創作的漫畫《遊戲王》，雖然早在2004年完結，但後續衍生的動畫、遊戲、實體卡牌等商品，讓他成為日本收入最高、賺最多、價值最狂的漫畫家。另據日本媒體《nazomate》報導推測，2000年高橋和希的年收入就有10.98億日圓，截至2011年累積的實體卡牌銷售就約252億張，更被金氏世界紀錄認證是「全球最暢銷的交換卡牌遊戲」。
至今「遊戲王卡牌」每年約售出5至7億張，目前總發行約350億張。報導指出，光是卡的銷售額就可能超過1萬億日圓，若再加上版稅等等，高橋和希的年收入至少超過6億日圓，總資產甚至早就超過100億日圓。
據悉《遊戲王》卡牌之所以價值連城，就在於卡片越是稀有就越珍貴，其取得的管道更是稀少和複雜，這些稀有卡除了能在世界比賽中炫耀展示以外，更多人則是拿來收藏，除了舊版的圖式以外，若再加上一些特殊的閃卡、鑽雕等卡片效果，一張都有可能超過上億新台幣。近年來最有名的就是，2021年中國某個拍賣會上就出現一張「純金」、「舊版」且「全球限量500張」的青眼白龍，雖然不確定真偽，但喊價超過8700萬人民幣（約3億多新台幣左右），引起世界關注。（編輯：詹鎰睿）