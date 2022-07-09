網球／打進溫網決賽好緊張　Kyrgios坦言因此失眠

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在祝福Nadal能早日康復後，Kyrgios談到接下來的溫網決賽，直言自己目前超級興奮。「我過於興奮了，所以前一天晚上可能只睡了一個小時，我感到自己非常緊張——通常情況下我不會對比賽感到緊張——並且還有些焦慮。我知道很多人希望我能有出色發揮，希望我今晚能睡個好覺。」
「我滿腦子都是關於決賽的各種想法，甚至有點坐立不安。會想該怎麼去打，也會想贏了會怎樣、輸了會怎樣．．．但在大滿貫賽場，你就是要披荊斬棘、勇往直前，因為你自己也不知道結果會是怎樣。真的有可能距離出局只差4分，然後11天之後，你就打進到了決賽。」Kyrgios如此說道。
面對世界球王Novak Djokovic，勢必將會有一場苦戰，Kyrgios表示由於在今年澳網自己是唯一選擇挺前者的球員，所以兩人近期開始有了私交，會在IG上交換一些訊息，彼此互相尊重和欣賞。
Kyrgios也說，無論最終輸贏，他很高興能達成此成就，「我以為自己永遠不會成為其中的一部分，特別是我今年已經27歲了。對我來說，職業生涯已來到後期，我確實沒想到會闖進大滿貫單打決賽，然而現在我有了一次沖擊冠軍的機會。我為自己感到驕傲，決賽我會全力以赴，然後再看會發生什麼。」