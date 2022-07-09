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網球／打進溫網決賽好緊張　Kyrgios坦言因此失眠

▲澳洲網球好手Nick Kyrgios。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲網球好手Nick Kyrgios。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-09 11:11:10

由於Rafael Nadal退賽，澳洲「壞小子」Nick Kyrgios首度晉級溫布頓網球公開賽男單決賽，這也是他生涯第一個大滿貫單打決賽。讓人有些意外的是，這位狂人受訪時透露自己因此緊張的睡不著覺。

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Kyrgios坦言自己沒想到會在溫網打進決賽，不過以這種方式晉級，絕非他所希望的，因為他希望能正大光明的和Nadal交手，「我以前和Rafa有過很多精彩對決，我們也都擊敗過對方，我真的很希望看看最新篇章會如何。顯然，你永遠不希望看到像他這樣對網球運動如此重要的人，因為這樣的傷病而倒下。」

在祝福Nadal能早日康復後，Kyrgios談到接下來的溫網決賽，直言自己目前超級興奮。「我過於興奮了，所以前一天晚上可能只睡了一個小時，我感到自己非常緊張——通常情況下我不會對比賽感到緊張——並且還有些焦慮。我知道很多人希望我能有出色發揮，希望我今晚能睡個好覺。」

「我滿腦子都是關於決賽的各種想法，甚至有點坐立不安。會想該怎麼去打，也會想贏了會怎樣、輸了會怎樣．．．但在大滿貫賽場，你就是要披荊斬棘、勇往直前，因為你自己也不知道結果會是怎樣。真的有可能距離出局只差4分，然後11天之後，你就打進到了決賽。」Kyrgios如此說道。

面對世界球王Novak Djokovic，勢必將會有一場苦戰，Kyrgios表示由於在今年澳網自己是唯一選擇挺前者的球員，所以兩人近期開始有了私交，會在IG上交換一些訊息，彼此互相尊重和欣賞。

Kyrgios也說，無論最終輸贏，他很高興能達成此成就，「我以為自己永遠不會成為其中的一部分，特別是我今年已經27歲了。對我來說，職業生涯已來到後期，我確實沒想到會闖進大滿貫單打決賽，然而現在我有了一次沖擊冠軍的機會。我為自己感到驕傲，決賽我會全力以赴，然後再看會發生什麼。」

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