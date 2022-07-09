爭鮮「2上古美食」消失了？眾一看回憶湧現：應該有10年
台灣連鎖迴轉壽司爭鮮，在台經營超過20年，以一盤30元的售價深受國民喜愛，但隨著原物料上漲，許多產品都有了改變，甚至消失，讓不少民眾感到懷念。對此，一名網友就PO出兩張爭鮮的食物照片，意外勾起大家回憶，「應該有10年了」。
臉書社團「爆廢公社」，一名網友分享兩張照片，分別是海膽軍艦壽司、紅豆麻糬糕，並感嘆直呼「爭鮮回不去的兩種東西」。想不到有不少網友吃過，紛紛分享「紅豆糕應該有10年了」、「沒錯，吃不到我怎麼辦」、「左邊紅豆糕還行…」、「曾經的海膽，是沒有那片黃瓜，直接撲整片的」、「紅豆這個是小時候的回憶捏」、「真的好喜歡海膽壽司」。
也有人感嘆爭鮮其他的菜色也變了，「還有帆立貝30塊一盤可以吃到爽的時期」、「我都吃稻荷壽司三個的，現在剩兩個」、「十元壽司也很久沒看到了」、「我超喜歡墨西哥龍蝦起司」、「去爭鮮只吃鮭魚」、「干貝以前30兩個，現在剩一個」、「他們以前的蛋捲冰比較好吃」、「現在鮭魚變一盤40$，只因為他們說變厚了」。
據了解，目前爭鮮官網菜單上並無海膽系列壽司，過去也有人詢問「海膽花枝壽司」是否消失，一度造成網友哀號，結果才發現原來爭鮮旗下另一個品牌「点爭鮮」就有販售，同樣吸引不少網友朝聖懷念當年的好味道。至於另一個紅豆麻糬糕，為何消失？至今官方也沒有任何說明。（編輯：詹鎰睿）