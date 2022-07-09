送風恐比冷氣耗電！專家籲省錢從「1處」下手：常被忽視
近日全台高溫，民眾走在路上都須嚴防紫外線的傷害，氣象局便於今日提醒，中午時段的紫外線常達過量甚至危險等級，故待在室內較為安全。而室內因高溫頻繁開啟冷氣，隨著夏季電價實施，民眾為省錢各出奇招，日媒就點出一個省電盲點，其實在某些狀況下送風比冷氣模式更耗電，籲眾人應重視室外機的照顧，研究成效能省下高達42％的能源。
據日媒報導，日本家電廠牌「Panasonic」曾向4000位民眾詢問冷氣使用習慣，調查中有超過半數民眾，為省電會避開冷氣模式轉而開送風。可實際上，靠送風功能達到舒適溫度的時間更長，因此據不同場合影響，真實結果很有可能比冷氣模式更加耗電。
且據日本電力中央研究所指出，其實每隔一段時間關閉冷氣，並不比一直開著吹節省能源，且兩者間的差距能達到三成。而冷氣與電風扇搭配使用則確實會比單開冷氣更省，但並非在同樣溫度下多開電扇就有用，而是將冷氣26度調至28度後加上電扇，後者消耗電力僅為前者的78％。
專家也提醒，若想省電務必從室外機著手，若室外機所處溫度能從35度降至30度，即能省下高達42％的能源。建議民眾可在機器周邊製作遮擋物來避免日曬。最後，其實一般冷氣也有減低室內濕氣的功能，甚至效率比除溼模式更強。最後也提醒以上狀況皆只適用多數的一般狀況，實際結果還是可能因冷氣廠排及當下環境而改變。（編輯：李惠婷）