阿嬤駕「改裝聯結車」！狂姿穿梭街頭 網笑：高手在民間
農村社會資源缺乏，故養成有需求都靠雙手製作器具解決，其創造力與行動力不容小覷。就有民眾在路間直擊，有位阿嬤騎著腳踏車，後方卻拖著兩個長度比自己大上多倍的推車，模樣就如聯結車一般，令網友們嘖嘖稱奇，讚道「佩服，高手在民間」。
原PO於臉書社團《爆廢公社》發出一張照片，圖中能看到一位頭戴斗笠，身穿粉色上衣的阿婆在騎腳踏車，吸睛的事後頭拖了兩個非常巨大的推車，這般模樣令原PO看傻了眼，認為「遇到阿嬤，聯結車駕駛自嘆弗如」。
貼文發出後引起熱議，「佩服，高手在民間」、「農村社會，鄉間高手多的是」、「還有將門板套在自己身上，門的下方還用拖車載運門板…」、「可以在上面睡覺都不是問題」、「阿嬤牌全拖，一加一」、「這很多，回收阿嬤幾乎都看得到」。
部分網友則認為這並不好笑，非常危險，「別意外...市場及鄉下就是如此，還真的還好用又便宜，其他行車人尤其早上經過市場時，要特別注意這連結車」、「開玩笑歸開玩笑！但認真說起來，其實這樣真的蠻危險的，誰都不知道路上會發生什麼事」、「我超討厭這種車子，後面的連結車差點打到我，明明只能顧前面顧不到後面」。 （編輯：李惠婷）