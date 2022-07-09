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超準占卜！愛情中你跟對方「誰陷更深」：戀愛的人別盲目

▲超準占卜，艾菲爾老師用4張圖測愛情中你跟對方誰陷得更深。（示意圖／photoAC）
▲超準占卜，艾菲爾老師用4張圖測愛情中你跟對方誰陷得更深。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 15:46:51

每個人或多或少在愛情之中，遇上讓自己中毒至深、無法自拔的對象，當然，你也有可能是讓對方深受情毒的用毒高手。這正說明瞭戀愛中的人總是盲目，只是有的人抵抗能力強，能保持適當的理智；想知道自己中愛情的毒有多深呢？艾菲爾老師請妳憑直覺請你選出一張最吸引你目光的魔幻圖，記得請朋友丶閨蜜一起選圖，看誰中愛情的毒最深？

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▲艾菲爾老師用4張圖來占卜，測愛情中你跟對方究竟是誰陷得更深。（圖／塔羅牌老師艾菲爾　臉書）
▲艾菲爾老師用4張圖來占卜，測愛情中你跟對方究竟是誰陷得更深。（圖／塔羅牌老師艾菲爾　臉書）
A、樹林與燈
B、蝶與花與菇
C、仙境中的銅鏡
D、花團錦簇樹屋

選好再看答案喔！

答案A丶樹林與燈

你非常容易中愛情的毒。從這張圖上看你在感情當中是很容易走向極端的，如果對方對你好，你會加倍回報；如果對方對你不好的話，你會因為深受傷害，而想要報復對方。其實兩個人戀愛本就是你情我願的事，有緣在一起就好好相愛，無緣在一起也好說好散，沒有必要賠上自己的所有。

答案B、蝶與花與菇

你是一個很實事求是的人，而且思慮周詳，不管在什麼時候你都會保持一顆清醒的頭腦，很明確自己要的是什麼，所以你是不會中愛情的毒的，理智永遠多過感情。這樣的你在感情中會處於主導的位置，絕不會讓自己被對方牽著鼻子走。所以你要當你的另一半，必須也要懂得瞭解你丶支持你。

答案C、仙境中的銅鏡

你會讓對方中愛情的毒。你是一個很重視感情和家庭的人，願意時時都替對方著想，另一半也會把你捧在手心呵護。體貼丶溫柔是你最寶貴的財富，你不會因為自己的得失，而評論一段感情的好與壞，你知道如何去經營和維護一段感情，因此，像你這樣的人是很容易擁有美好的愛情的。

答案D、花團錦簇樹屋

看來你中愛情的毒還是滿深的，一旦愛上某人，基本上你的雙眼便看不到其他事物了，對方說什麼就是什麼，完全以他為主。如果運氣好的話，遇到一個值得愛的人就還好；如果所遇非人的話，那你可就要吃苦頭了，可能會讓對方欺騙，還不自知，等到最後一刻清醒時可是會很受傷的。（編輯：李惠婷） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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