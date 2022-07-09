超準占卜！愛情中你跟對方「誰陷更深」：戀愛的人別盲目

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B、蝶與花與菇
C、仙境中的銅鏡
D、花團錦簇樹屋
選好再看答案喔！
答案A丶樹林與燈
你非常容易中愛情的毒。從這張圖上看你在感情當中是很容易走向極端的，如果對方對你好，你會加倍回報；如果對方對你不好的話，你會因為深受傷害，而想要報復對方。其實兩個人戀愛本就是你情我願的事，有緣在一起就好好相愛，無緣在一起也好說好散，沒有必要賠上自己的所有。
答案B、蝶與花與菇
你是一個很實事求是的人，而且思慮周詳，不管在什麼時候你都會保持一顆清醒的頭腦，很明確自己要的是什麼，所以你是不會中愛情的毒的，理智永遠多過感情。這樣的你在感情中會處於主導的位置，絕不會讓自己被對方牽著鼻子走。所以你要當你的另一半，必須也要懂得瞭解你丶支持你。
答案C、仙境中的銅鏡
你會讓對方中愛情的毒。你是一個很重視感情和家庭的人，願意時時都替對方著想，另一半也會把你捧在手心呵護。體貼丶溫柔是你最寶貴的財富，你不會因為自己的得失，而評論一段感情的好與壞，你知道如何去經營和維護一段感情，因此，像你這樣的人是很容易擁有美好的愛情的。
答案D、花團錦簇樹屋
看來你中愛情的毒還是滿深的，一旦愛上某人，基本上你的雙眼便看不到其他事物了，對方說什麼就是什麼，完全以他為主。如果運氣好的話，遇到一個值得愛的人就還好；如果所遇非人的話，那你可就要吃苦頭了，可能會讓對方欺騙，還不自知，等到最後一刻清醒時可是會很受傷的。（編輯：李惠婷）
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