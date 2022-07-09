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畢業2年狂換「20份工作」！網見1亮點反讚：其實很猛

▲有網友分享，自己的朋友在2年內共換了20份工作，且都沒做超過10天，貼文一出掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友分享，自己的朋友在2年內共換了20份工作，且都沒做超過10天，貼文一出掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 15:51:22

對於求職者而言，找到一間符合自己需求，且受到賞識的公司進入，並透過努力尋求升遷、加薪的機會，是不少人的目標，不過卻有網友分享，自己的朋友在2年內共換了20份工作，且都沒做超過10天，貼文一出掀起熱議。

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一名網友在Dcard發文表示，他有一位朋友，目前大學已經畢業兩年，「結果他到現在最高紀錄只有工作10天，在這當中他做了20分工作，我問了之下，發現不是遲到慣犯、就是屢次頂撞老闆，或者覺得很累，就直接不想去，最後就被解僱」，不過就算如此，朋友仍抱著「公司會後悔」的心態，讓身為好友的原PO不禁直言「我已經不知什麼評論了，請問目前該怎麼協助他？」

▲頂頭上司必須是第一個知道你要辭職的人。（圖／擷取自pexels）
▲就算情況如此，原PO朋友仍抱著「公司會後悔」的心態，讓他相當頭痛。（示意圖／取自pexels）
貼文曝光吸引眾多網友關注，紛紛留言回應「你還要當這種人的朋友嗎」、「最好的辦法就是不要協助他」、「等他履歷越來越難找工作，自己就會後悔了」、「他家有錢的話就沒差」、「別人是累積工作經驗，你朋友是累積面試經驗」、「對自己人生這麼不負責的人，和這種人當朋友真的要小心」、「別和他聊工作了吧，當個朋友就好」。

不過也有其餘網友直言，「其實我覺得你朋友滿猛的，我是指可以不斷拿到offer這部分，想必他的口條應該不錯」、「之前還連個餐廳兼職的都收到拒絕信過，好羡慕別人都可以很快找到工作」、「可以一直拿到offer很強，發現環境不適合，果斷離開還願意再去找下一份工作，心態上其實很猛欸」、「可以分一點面試技巧給我嗎？」（編輯：張志浩）

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