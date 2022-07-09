演藝圈好感夫妻選？眾狂讚「這對」放閃自然：私下也恩愛
演藝圈夫妻檔常常突拋離婚震撼彈，讓許多粉絲相當震驚直呼「不相信愛情了」！但實際上還是有許多銀色夫妻檔，相當恩愛甜蜜，就有網友發起討論，大家覺得哪對明星夫妻好感度最高？最喜歡看他們放閃呢？貼文討論中，季芹、王仁甫被網友大讚放閃自然，私下互動也相當甜蜜。
根據網友於《PTT》發文討論，演藝圈中哪對明星夫妻檔好感度比較高呢？他也提出自己喜歡柯佳嬿、坤達以及丁文琪、林宥嘉兩對夫妻，因為不會刻意放閃，甜蜜日常相當自然，看到反而會會心一笑，他好奇以放閃自然的標準來看「不知道大家好感度高的，演藝圈夫妻有哪些呢？」
對此，不少網友秒選季芹、王仁甫，大讚他們放閃自然，是好感度高的明星夫妻檔，「王仁甫、季芹，爬山影片很感人也很有趣」、「芹仁+1 從國小就追他們到現在」、「季芹仁甫讚讚」、「遇過王仁甫他們很客氣」、「偶遇過王仁甫夫妻，感覺私下感情真的好」。
此外，也有不少人提到「修杰楷賈靜雯，覺得他們很甜」、「大s跟具俊曄啊，超夯」、「蠻愛周杰倫跟昆凌的，他們IG常在撒狗糧」、「修杰楷跟賈靜雯夫妻我很喜歡」、「艾力克斯李詠嫻+1 上節目都蠻大方好聊的」。（編輯：鍾怡婷）