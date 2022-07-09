為何窗型冷氣屹立不搖？內行揭「神級優勢」 房東承認了
夏季已經可以說是正式來臨，現在每天從一早開始氣問就沿路飆升，但了正中午體感溫度飆破40都是常有的事情，而想要涼爽吹冷氣絕對是夏季的重要方法，但要怎麼吹得省，除了控溫、環境影響外，冷氣機型也佔比相當重的關鍵。就有網友討論「窗型冷氣現在的優勢在哪裡？」貼文引發熱議。
一名網友在PTT貼文指出「之前本來有想說要換冷氣的時候繼續裝窗型冷氣，但後來評估一下，還是選擇更換分離式冷氣了，主要是因為分離式功能比較多，加上比較安靜一點，所以才選擇分離式，但我滿好氣的是，現在變頻冷氣到處都是的情況下，窗型冷氣的定位優勢在哪裡啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「便宜不會壞，不佔位置，三大優勢」、「便宜，安裝方便，搬家可帶走」、「便宜不會壞，你是房東會裝這個」、「不用拉銅管，有些大樓裝室外機位置離很遠，成本節省很多」、「房東最愛的就是窗型冷氣，便宜又耐操，電費是房客在付也不是他們，當然選這種俗又大碗的」。
另外，也有房東出面表示「我一開始也是做定頻窗型快十年，後來有陸續更換變頻窗型，其中也有兩間房間是改分離式，結果分離式大概5到6年就不行了需要換一台，窗型大概可以吹10年」、「其實現在也不一定為了便宜，因為窗型現在也有很多變頻的，但確定窗型『耐操』大於分離式，電費也不會差到哪去，房東還是要考慮冷氣壽命CP值」。（編輯：張嘉哲）