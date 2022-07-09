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超商ATM突貼「詭異紙條」！內容曝光眾嚇壞：沒人敢領錢

▲有網友分享，她準備使用超商ATM時，竟發現機台上被貼上一張詭異的警告紙條，其內容掀起眾人熱議。。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲有網友分享，她準備使用超商ATM時，竟發現機台上被貼上一張詭異的警告紙條，其內容掀起眾人熱議。。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 17:31:162022-07-09 17:42:40

超商林立是台灣街上常見的景象，不僅店內也販售多樣化的食品外，也提供各式生活服務，其中門市常見的提款機ATM，就帶給民眾極大的便利性，不過近日卻有網友分享，她準備使用超商ATM時，竟發現機台被貼上一張詭異的警告紙條，其內容掀起眾人熱議。

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 一位女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，某日她準備要外出「血拼」一波，卻發現身上沒有現金，於是就到附近超商準備提領，怎料當她抵達ATM前時，抬頭一看卻發現機台被店員貼上紙條，並寫下「ATM裡藏了一條蛇，已通知動保處，請勿使用或靠近！」頓時讓她錯愕萬分。

▲（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲機台被超商店員貼上「ATM裡藏了一條蛇」的警告，讓原PO十分錯愕。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
貼文一出，許多網友也逗趣留言「我就問蛇怎麼溜進去的」、「店員害怕極了」、「第一次看到這種情況」、「開始吹笛子，看牠會不會叼出一疊鈔票給你」、「那裡面可能是貪食蛇喔」、「沒錢比碰到蛇、碰到鬼更可怕！跟它拼了」、「話說到底怎麼發現裡面有蛇的」。

不過，也有網友認為，「這個就是平常寫故障，卻沒人鳥硬要用的人生氣寫的吧」、「一定是一堆文盲看不到ATM壞掉硬要插卡，這樣寫才能讓人發現不能用」；但由於原PO事後沒再更新貼文，因此究竟是否有蛇？或店員實際動機為何無從證實。（編輯：張志浩）

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