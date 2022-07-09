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北市國小童「走廊奔跑與人撞斷牙」　告上法院獲賠22萬元

▲北市一名國小學童在走廊奔跑與同學相撞而牙齒斷裂，打官司求償。士院認為原告學童得請求賠償44萬元，但2人應各負一半過失責任，日前判被告學童與父母賠償22萬元。（示意圖／ingimage）
▲北市一名國小學童在走廊奔跑與同學相撞而牙齒斷裂，打官司求償。士院認為原告學童得請求賠償44萬元，但2人應各負一半過失責任，日前判被告學童與父母賠償22萬元。（示意圖／ingimage）

中央社

2022-07-09 17:37:59

（中央社記者蕭博文台北9日電）北市一名國小學童在走廊奔跑與同學相撞而牙齒斷裂，打官司求償。士院認為原告學童得請求賠償44萬元，但2人應各負一半過失責任，日前判被告學童與父母賠償22萬元。

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依士林地方法院判決記載，原告學童向法院主張，109年6月間遭自教室內急速跑出的被告學童撞倒在地，導致牙齒受有斷裂等傷害，請求被告學童及其父母賠償治療費、精神慰撫金共新台幣155萬元。

被告學童則抗辯，因原告學童在走廊上急速奔跑，2人才會在教室門口碰撞，原告學童應為肇事主因，即使法院認為被告學童有過失，也應考量原告學童的過失而減輕賠償金額。

判決指出，從原告學童提出的現場監視器錄影檔案可以發現，案發時原告學童在走廊上與其他同學聚集，突然向右轉身後奔跑，剛好被告學童自教室內急速衝出，在走廊上與原告學童碰撞。

承審法官認為，案發時為下課時間，走廊上多有學生往來，被告學童離開教室時，本應注意察看周遭有無他人經過，卻疏未注意而逕自從教室內急速奔跑至走廊，顯然與原告學童所受傷害具有相當因果關係，應負侵權行為賠償責任。

法官審酌，原告學童因治療牙齒需花費24萬元，並考量原告學童目前只能暫時以臨時活動假牙維持美觀，待20歲後再植牙，不論在生活上、心理上，均不免受有相當程度困擾及負面影響，所受精神上損害匪淺，請求賠償的精神慰撫金以20萬元為適當。

法官認為，原告學童得請求賠償金額合計為44萬元，但原告學童在事發前一刻，也疏未注意周遭行人突然轉身奔跑，就本件事故發生，應與被告學童各負50%過失責任，依民法第217條第1項規定：「損害之發生或擴大，被害人與有過失者，法院得減輕賠償金額，或免除之。」判被告學童與父母連帶賠償22萬元。可上訴。（編輯：謝雅竹）1110709

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