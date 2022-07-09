眾量級Andy吐感情現況！「5手勢」喊話家寧：期待妳回來

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次獨自前往小琉球除了旅遊外，Andy也表示自己主要是想考取「水肺執照」，影片中可見，他克服了器材操作、呼吸和體態控制等難關後，終於能探索海中的世界，最後他也提及，自己有禮物想送給家寧，同時也是這趟到小琉球最大目的，接著就在水中比出5個手勢，象徵「+0520（家寧我愛你）」甚至感性說道「期待妳回來，一起尋找我們的寶藏」。
影片曝光後，短時間已累積許多觀看，網友和粉絲也回應「好感動喔！Andy好勇敢」、「看到你們各自都成功的自己去旅行真的很棒～你們的挑戰這次成功了」、「Andy太用心了！看到哭，我相信家寧也會很喜歡的，就算在不同的國家，也能感受到對方的愛意」、「看前面就有點想哭了」。
而Andy雖後也在留言區向觀眾喊話，「這部影片是我自己拍攝和剪輯，我很喜歡把自己的人生故事，透過影像的方式創造出來。，此次小琉球記憶很難忘，這是關於我自己的做了一個過往我不會做的選擇，並且我完成了這個故事 謝謝一路以來的所有觀眾願意觀看我們的故事，我們有了你們 我們非常幸福」。
此外，他也提及家寧目前近況，「現在的家寧也正體驗著很多新事物，我們為彼此的感到驕傲，這個期間我們一直保持聯絡...透過這部影片想給她與你們不同的感受、驚喜 相信遠在他方的家寧一定可以收到的」。（編輯：張志浩）