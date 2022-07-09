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眾量級Andy吐感情現況！「5手勢」喊話家寧：期待妳回來

▲知名YouTuber團體「眾量級CROWD」由家寧以及Andy老師一對情侶組成，經常拍攝情侶互整的影片，圈粉無數觀。（圖／翻攝眾量級 CROWD IG）
▲知名YouTuber團體「眾量級CROWD」由家寧以及Andy老師一對情侶組成，經常拍攝情侶互整的影片，圈粉無數觀。（圖／翻攝眾量級 CROWD IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 18:47:50

知名Youtuber「眾量級CROWD」由Andy老師以及家寧組成，兩人以情侶人設創立該頻道，圈粉無數，不過日前家寧因為參加活動前往歐洲，與Andy分隔兩地，造成兩人疑似分手的消息被網友熱議，而在多次澄清兩人仍是情侶關係後，Andy近日也發布影片向家寧示愛，在水中比出「家寧我愛妳」的手勢，再次引爆話題。

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Andy昨（8）日在頻道更新標題為「這個影片，送給遠在他方的妳」的影片，片中他獨自前往小琉球，並透過鏡頭紀錄旅遊過程，Andy指出，自己在這趟旅途並沒有去很多景點，因為「我不想自私地把這些美好都藏起來，而是留給我最在乎的人」，並隔空向家寧喊話「那我們說好囉，下次我們一起來琉球」。

▲ （圖／翻攝眾量級 CROWD YT）
▲Andy透過影片隔空向家寧喊話「那我們說好囉，下次我們一起來琉球」。（圖／翻攝眾量級 CROWD YT）
這次獨自前往小琉球除了旅遊外，Andy也表示自己主要是想考取「水肺執照」，影片中可見，他克服了器材操作、呼吸和體態控制等難關後，終於能探索海中的世界，最後他也提及，自己有禮物想送給家寧，同時也是這趟到小琉球最大目的，接著就在水中比出5個手勢，象徵「+0520（家寧我愛你）」甚至感性說道「期待妳回來，一起尋找我們的寶藏」

影片曝光後，短時間已累積許多觀看，網友和粉絲也回應「好感動喔！Andy好勇敢」、「看到你們各自都成功的自己去旅行真的很棒～你們的挑戰這次成功了」、「Andy太用心了！看到哭，我相信家寧也會很喜歡的，就算在不同的國家，也能感受到對方的愛意」、「看前面就有點想哭了」。

▲ （圖／翻攝眾量級 CROWD YT）
▲Andy全副武裝潛下水中，並用手勢比出家寧我愛妳，閃瞎許多網友。 （圖／翻攝眾量級 CROWD YT）
而Andy雖後也在留言區向觀眾喊話，「這部影片是我自己拍攝和剪輯，我很喜歡把自己的人生故事，透過影像的方式創造出來。，此次小琉球記憶很難忘，這是關於我自己的做了一個過往我不會做的選擇，並且我完成了這個故事 謝謝一路以來的所有觀眾願意觀看我們的故事，我們有了你們 我們非常幸福」。

此外，他也提及家寧目前近況，「現在的家寧也正體驗著很多新事物，我們為彼此的感到驕傲，這個期間我們一直保持聯絡...透過這部影片想給她與你們不同的感受、驚喜 相信遠在他方的家寧一定可以收到的」。（編輯：張志浩）

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