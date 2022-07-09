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悼念台灣的摯友安倍　今夜高雄亮起純白光

▲友台的日本前首相安倍晉三遇刺身亡，今（9）夜高雄亮起代表追思的純白光，悼念這位台灣的摯友。（圖／高雄市政府提供）
▲友台的日本前首相安倍晉三遇刺身亡，今（9）夜高雄亮起代表追思的純白光，悼念這位台灣的摯友。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-09 23:51:182022-07-10 00:32:40

日本前首相安倍晉三昨（8）日在奈良助選演講過程中遭槍擊，急救後仍宣告不治，為了感謝安倍前首相畢生對台灣的友善、對高雄的支持與疼惜，今天晚上，高雄愛河、高雄流行音樂中心均亮起純白光，一同悼念這位台灣的摯友，高雄市長陳其邁表示，映著白光，為失去一位誠摯的日本朋友、一位台日敬重的政治家感到哀悼，台灣、高雄會和日本持續並肩同行，深化合作。

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▲友台的日本前首相安倍晉三遇刺身亡，今（9）夜高雄愛河亮起代表追思的純白光，悼念這位台灣的摯友。（圖／高雄市政府提供）
▲友台的日本前首相安倍晉三遇刺身亡，今（9）夜高雄愛河亮起代表追思的純白光，悼念這位台灣的摯友。（圖／高雄市政府提供）
「今晚，我們以代表追思的純白光，悼念台灣的摯友」，高雄市長陳其邁在臉書發文指出，日本安倍晉三前首相不幸離世，全國同悲。安倍前首相曾協助捐贈台灣友情疫苗，在疫情緊繃之時，和台灣站在一起。

陳其邁說，當強震震碎了台灣的心，安倍前首相親筆寫下「台灣加油」，為台灣點起希望溫暖的光。他更熱情推銷高雄鳳梨，讓世界透過他的眼睛看見高雄、看見台灣，謝謝安倍前首相畢生對台灣的友善、對高雄的支持與疼惜，點點滴滴，高雄感念在心。

▲友台的日本前首相安倍晉三遇刺身亡，今（9）夜高雄亮起代表追思的純白光，悼念這位台灣的摯友。（圖／高雄市政府提供）
▲友台的日本前首相安倍晉三遇刺身亡，今（9）夜高雄亮起代表追思的純白光，悼念這位台灣的摯友。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁指出，愛河是高雄的母親之河，牽動高雄百年城市之心，這一夜，愛河以象徵聖潔、和平的白光，感念安倍前首相生前對台灣的溫暖，告訴全世界，台灣、高雄會和日本持續並肩同行，深化合作，堅定捍衛民主自由價值，而摯友，永遠會在光亮起的時候，提醒我們他正漾著溫暖的微笑，一如既往，為我們加油。

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