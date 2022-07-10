麥問啦！早餐店品項全是「3個字」 網笑噴：菜單有聲音
對於大部分民眾來說，早餐是一天的開始也是活力的來源，但是早餐的選項眾多，有時光點餐就得花上好多時間考慮。就有一名網友分享一間早餐店的「特殊3個字菜單」，網友看了都笑說：「根本我的口頭禪！」
這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見照片中的早餐店菜單，有別於一般店家直接列出吐司、蛋餅、漢堡等品項，這間早餐店反而是以平時常用的口頭禪來命名，像是「不知道（蛋餅皮+肉鬆+油條）」、「不好說」、「不要問（蔥肉餅+蛋+起司+肉）」、「不錯吃（雞肉餅+蛋+起司+鮪魚玉米）」、「不要講（蔥油餅+蛋+起司+薯餅）」、以及「不會說（蔬菜抓餅+蛋+起司+熱狗）」，讓原PO忍不住開玩笑地寫下：「麥問啦！供出來哩ㄟ驚啦！」
貼文曝光後，網友紛紛表示：「揪團朝聖了吧！都是我的口頭禪」、「看到這菜單就想吃」、「這樣吃飯就簡單多了」、「就喜歡把點餐交給運氣」、「乖乖付錢：其他什麼都別問」，不過也有網友認為這樣的點餐名稱反而難決定：「這菜單有聲音！聽了好火大」、「你搞的我好亂呀……」、「這樣更難選擇了吧」、「不吃了……0元」。
另外也有人建議老闆還能加上「隨便」、「看你」、「都可以」等民眾常用字語，甚至還能擺籤筒讓民眾求籤點餐，可以一併解決有選擇障礙顧客的煩惱呢！（編輯：陳珮瑜）