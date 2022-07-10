三商巧福為何不敗39年？「2優勢」網認了：光有它們就夠

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問題一出，隨即掀起鄉民們討論，「很多人從小吃到大，吃習慣了吧」、「衛生也不錯，店面乾淨」、「這價位ok啦，外面有更貴但更爛的」、「出餐速度，翻桌率」、「店面贏路邊攤，有冷氣，價錢不貴，口味不差」、「環境好，就像在麥當勞吃麵的感覺」。
其中老饕們指出「口味品質標準化」正是優勢，坦言「牛肉麵業界門檻標準」、「品質穩定，速度快」、「穩定符合標準，不雷」、「味道很穩定就贏了」、「憑它是牛肉麵評分標準，比它難吃的都應該收一收」、「牛肉麵安全牌門檻，出外不採雷選擇之一」、「默默在那邊賣，品質穩定雖然不怎麼驚艷，但存在感很高」。
綜合網友看法，認為三商巧福美食品質穩定度高，被認證是牛肉麵業界標準，加上店內環境乾淨且衛生、送餐速度快，還免費提供酸菜，而深受許多人喜愛；但仍有人認為「普又貴」、「價格超貴吧」。
另外，還有人曝光三商巧福「最強本體」酸菜，大讚「簡單好吃有酸菜」、「加一堆酸菜很爽」、「酸菜+比它難吃的太多」、「大量的酸菜跟穩定度，光這兩樣就夠了」、「酸菜超好吃。牛肉麵不差啊，數十年如一日的味道」、「酸菜是靈魂」、「牛肉麵+酸菜+辣椒，75分以上」、「中等水準牛肉麵，酸菜才是本體」。（編輯：陳雅雲）