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三商巧福為何不敗39年？「2優勢」網認了：光有它們就夠

▲原PO好奇「三商巧福最強的品項是啥」，貼文一出，答案竟然不是牛肉麵，老饕們紛紛喊1物「酸菜」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO好奇「三商巧福最強的品項是啥」，貼文一出，答案竟然不是牛肉麵，老饕們紛紛喊1物「酸菜」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 11:30:22

連鎖餐飲品牌「三商巧福」在台灣擁有多間分店，其前身是創立於1983年的三商速簡餐廳，隔年改為主打牛肉麵的七七巧福，1986年更名為三商巧福，成為台灣家喻戶曉的牛肉麵連鎖店。對此，就有網友好奇詢問「三商巧福是靠什麼賣這麼久？」而引來熟客揭開絕對優勢。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示這輩子只有光顧三商巧福5次，他認為其牛肉麵普通，飯類沒贏過路邊便當店，價格也沒有到很便宜，讓他不解詢問「為什麼可以戰這麼多年嗎？是有什麼必吃的東西嗎？」

▲有網友好奇「三商巧福最強的品項是啥」，貼文一出，答案竟然不是牛肉麵，老饕們紛紛喊1神物「酸菜」。（示意圖／翻攝三商巧福臉書）
▲網友好奇詢問「三商巧福是靠什麼賣這麼久？」（示意圖／翻攝三商巧福臉書）
問題一出，隨即掀起鄉民們討論，「很多人從小吃到大，吃習慣了吧」、「衛生也不錯，店面乾淨」、「這價位ok啦，外面有更貴但更爛的」、「出餐速度，翻桌率」、「店面贏路邊攤，有冷氣，價錢不貴，口味不差」、「環境好，就像在麥當勞吃麵的感覺」。

其中老饕們指出「口味品質標準化」正是優勢，坦言「牛肉麵業界門檻標準」、「品質穩定，速度快」、「穩定符合標準，不雷」、「味道很穩定就贏了」、「憑它是牛肉麵評分標準，比它難吃的都應該收一收」、「牛肉麵安全牌門檻，出外不採雷選擇之一」、「默默在那邊賣，品質穩定雖然不怎麼驚艷，但存在感很高」。

綜合網友看法，認為三商巧福美食品質穩定度高，被認證是牛肉麵業界標準，加上店內環境乾淨且衛生、送餐速度快，還免費提供酸菜，而深受許多人喜愛；但仍有人認為「普又貴」、「價格超貴吧」。

▲三商巧福酸菜示意圖。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲酸菜被認證是三商巧福本體。（示意圖／記者陳雅雲攝）
另外，還有人曝光三商巧福「最強本體」酸菜，大讚「簡單好吃有酸菜」、「加一堆酸菜很爽」、「酸菜+比它難吃的太多」、「大量的酸菜跟穩定度，光這兩樣就夠了」、「酸菜超好吃。牛肉麵不差啊，數十年如一日的味道」、「酸菜是靈魂」、「牛肉麵+酸菜+辣椒，75分以上」、「中等水準牛肉麵，酸菜才是本體」。（編輯：陳雅雲）

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