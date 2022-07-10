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安倍晉三身亡！兇手山上徹也過去文武雙全　入職後變孤僻

▲日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也的背景也遭起底。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也的背景也遭起底。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-07-10 12:35:39

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時，遭到槍擊緊急送醫後仍傷重不治，享壽67歲，消息一出震撼國際，而兇手41歲的奈良男子山上徹也的身分也被起底，他在求學時期相當活躍、文武雙全，只是出社會後性情大變，加上家庭因素才犯下如此震驚國際的憾事！

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根據外媒報導，山上徹也1999年畢業於當地一所不錯的高中，成績總是名列前茅，一名他的小學同學表示「他真的很聰明」、「考試總是高分，上課被老師點到難解的題目都能輕鬆解答，也常常和同學在操場玩躲避球，是一個認真的學生，也總是將自己打理得乾乾淨淨」，而山上徹也在進入初中後活躍於籃球隊，在高中時期還常常替學校棒球隊成員加油打氣，一直都在學校過著文武雙全的生活。

▲日本41歲男子山上徹也，8日槍殺前首相安倍晉三後遭制伏。（圖／美聯社／達志影像）
▲41歲的男子山上徹也，槍殺前首相安倍晉三後立刻遭到制伏。（圖／美聯社／達志影像）
而山上徹也幼年時的鄰居則回憶，他因為從小喪父，隨後與母親、妹妹一起搬到外公家，外公經營一間建築相關的公司，原本過著還算不錯的生活，但是後來外公過世，一家人失去經濟重心，生活開始變得相當艱難。而在山上徹也踏入職場後，原本敦厚的個性漸漸變得孤僻，根據他任職的前派遣公司負責人表示，山上徹也雖然鮮少與同事社交，但是表現良好，也曾經獲得優秀員工殊榮，不過就在去年4月開始，他工作態度開始出現大轉變，不時與同事發生爭執，例如被前輩提醒工作注意事項，山上徹也竟然回嘴「不然你來做！」也頻繁請假或無故缺席，最後以「身體不適」因素在今年4月遞出辭呈，並於5月15日離開公司。

後來公司負責人得知山上徹也的消息後表示「非常震驚」、「作為一名曾經擔任他雇主的人，對於這樣的軒然大波，我真的感到很抱歉！」而山上徹也的鄰居也透露，他平時就給人一種憂鬱又冷淡的形象，不太與人打招呼，而山上徹也接受警方調查時也坦承因為安倍晉三與母親沉迷的特定團體有關，「母親沉迷流連在該團體中，還捐贈了很多錢，導致家庭分崩離析」，因此才會利用過去任職海上自衛隊時對槍枝知識，自己購買零件組裝槍枝與爆裂物，趁安倍晉三在奈良演說時犯案。（編輯：陳珮瑜）

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