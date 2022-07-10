安倍晉三身亡！兇手山上徹也過去文武雙全　入職後變孤僻

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而山上徹也幼年時的鄰居則回憶，他因為從小喪父，隨後與母親、妹妹一起搬到外公家，外公經營一間建築相關的公司，原本過著還算不錯的生活，但是後來外公過世，一家人失去經濟重心，生活開始變得相當艱難。而在山上徹也踏入職場後，原本敦厚的個性漸漸變得孤僻，根據他任職的前派遣公司負責人表示，山上徹也雖然鮮少與同事社交，但是表現良好，也曾經獲得優秀員工殊榮，不過就在去年4月開始，他工作態度開始出現大轉變，不時與同事發生爭執，例如被前輩提醒工作注意事項，山上徹也竟然回嘴「不然你來做！」也頻繁請假或無故缺席，最後以「身體不適」因素在今年4月遞出辭呈，並於5月15日離開公司。
後來公司負責人得知山上徹也的消息後表示「非常震驚」、「作為一名曾經擔任他雇主的人，對於這樣的軒然大波，我真的感到很抱歉！」而山上徹也的鄰居也透露，他平時就給人一種憂鬱又冷淡的形象，不太與人打招呼，而山上徹也接受警方調查時也坦承因為安倍晉三與母親沉迷的特定團體有關，「母親沉迷流連在該團體中，還捐贈了很多錢，導致家庭分崩離析」，因此才會利用過去任職海上自衛隊時對槍枝知識，自己購買零件組裝槍枝與爆裂物，趁安倍晉三在奈良演說時犯案。（編輯：陳珮瑜）