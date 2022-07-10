寶雅店員「拿商品摩擦桌面」？他結帳愣：在幹嘛 用途曝
知名連鎖生活百貨品牌「寶雅」販售用品多樣，包括美妝、零食、民生用品等，因其時常祭出超殺優惠，而廣受不少民眾喜愛，而近日有網友表示，他發現許多寶雅店員在結帳時，會將商品放在桌上摩擦，但自己始終不了解這動作，貼文掀起熱議。
原PO在論壇Dcard發文表示，自己有在寶雅購物兩次的經驗，第一次買了B群，第二次買E舒眠，不過令他感到困惑的是，在櫃台結帳時，店員每次在刷完條碼後，就會把商品放在桌上前後磨擦，不禁令原PO直言「底部沒東西啊，為什麼要這樣磨，有點不理解這個動作，有沒有寶雅店員可以現身說法？」
貼文一出，網友紛紛回應「消磁，不然你走出去會逼逼叫」、「裡面會有一條黏著，很像條碼的東西，怕會被竊取東西，不然買東西被偷都不知道，然後有的店家會把消磁機放在桌子下面，才會這樣摩」、「消磁，如果安裝的很明顯那不就會被有心人士利用了」、「我是寶雅店員～我們醫美所有商品都會貼磁條～要磨一下消磁喔」。
此外，除了寶雅外，也有其它商場的員工出面留言，「屈臣氏也有喔，醫美類或是高價位保健食品、化妝品等等都會需要消磁」、「桌子下面有一台消磁的機器，磨桌面會感應到然後消磁（我在全聯打工的時候就是這樣）」、「我之前在大潤發打工也是，不過我們是在桌上的，磁條結帳有摸到才會刷，有時候忘記刷，客人出去警報器都會大響」。（編輯：張志浩）